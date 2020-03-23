年輕警押解人犯士檢前撞行人 釀母死子傷被起訴

台北市20歲陳姓警員今年1月開車解送通緝犯至地檢署，在士林區士東路200巷口貿然左轉，撞上行人穿越道上的呂姓女子和7歲兒子，呂女送醫急救，小年夜當天因顱內出血不治身亡。士林地檢署日前偵結，依過失致死罪嫌起訴陳姓警員。

起訴書指出，今年1月19日中午12時許，陳駕駛公務車解送通緝犯前往士檢，就當快抵達目的地，竟在德行東路貿然左轉士東路200巷，撞擊走在行人穿越道的呂女和7歲男童，致呂顱內出血死亡、男童左側骨盆擦傷。

據悉，當日呂女一手牽著兒子、一手撐雨傘，走在士東路200巷的行人穿越道上，突然遭受公務車撞擊，母子倆當場跌坐倒地，經送醫後呂女住進加護病房數天，在23日小年夜因顱內出血不治，男童則是骨盆擦傷。

據悉，陳去年剛從警專畢業，分發至北市南港警分局偵查隊服務，在押解人犯上遇到此事，非常自責難過，有意願賠償與家屬和解。

警方指出，自從事發後持續關心被害人家屬，除慰問致歉，也前往公祭，同時協助雙方和解，但因金額未達成共識，尚未和解。

士檢日前偵結，檢察官認為，陳駕駛汽車行經行人穿越道，不依規定禮讓行人優先通行，犯過失致死罪嫌，依法提起公訴。