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退休牧師摸女童「尿尿的地方」 法院判4年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
示意圖／ingimage
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退休於在台東某教會牧師的陳姓男子，3年前見7歲女童在停車場嬉戲，先把女童抱上大腿，再伸手撫摸下體，女童嚇得痛哭，引起女童阿嬤關心，他趕緊罷手騎車離開。一、二審均依加重猥褻罪判刑4年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，女童平時均會和阿嬤到教會，2017年6月9日晚間女童又和阿嬤到教會在停車場玩，未料陳男見狀，一把抱起女童放在大腿上，把手伸進女童內褲中，撫摸女童下體；女童嚇得痛哭用手推拒，但陳仍不罷休持續撫摸。

女童哭著叫阿嬤，阿嬤聞聲出門查看，陳趕緊騎車逃離現場，女童才述說被摸「尿尿的地方」；陳的妻子當時也在教會，從女童阿嬤口中得知案情，直說「不要隨便亂講話，丈夫不是這樣的人」，認為丈夫應該在家中睡覺。未料，等女童和阿嬤回家，看見陳妻在門口下跪說對不起。

陳到案否認犯行，供稱女童和其他小孩在停車場追逐，只見女童快要跌倒朝他衝過來，他有伸手接住女童，但不記得摸到女童身體哪裡，事後女童開始哭泣，並呼叫阿嬤，但他不知道女童為何哭泣。

法官從證人相關證述，且女童事後看見陳也不會打招呼，表現出害怕神情，認定陳犯罪事實明確；審酌陳曾是神職人員，犯後否認犯行，且也未獲女童及家屬原諒，判刑4年6月定讞。

停車場 猥褻

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