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「現金折讓4％」吸金25億 傳銷商假公司名義攬投資遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市傅姓女子是傳銷商，她涉嫌在2016年至2018年間假借公司名義，對外吸金25億元，台中地檢署今偵結，將她依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。圖／報系資料照
台中市傅姓女子是傳銷商，她涉嫌在2016年至2018年間假借公司名義，對外吸金25億元，台中地檢署今偵結，將她依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。圖／報系資料照

台中市傅姓女子是美商威望台中經銷商，她因投資地下匯兌失敗，蒙受鉅額債務，為快速牟利，她假借公司名義，向投資人謊稱，公司有現金折讓制度，若以現金投資她，她就可獲得4％採購現金折讓，投資人每3天至14天就可獲得4至5％的利率，為取信投資人，她還偽造公司出貨到各大醫院的單據，她從2016年起至2018年被查獲為止，總計吸金25億餘元，台中地檢署今偵結，將傅女依違反銀行法等罪起訴。

起訴書指出，傅姓女子（45歲）是美商威望台中營運處的經銷商，她在2016年間，因投資地下匯兌失敗，損失上千萬元，為了快速獲得資金償還債務，她涉嫌從該年起，明知威望公司沒有現金折讓制度，也沒有販售商品給醫療院所，但她卻向投資人謊稱，許多醫療院所都有購買公司的商品，但醫療院所都是以支票支付貨款，不過公司有現金折讓制度，只要以現金支付貨款，就有採購金額4％的現金折讓。

傅女以此方式向投資人吸金，謊稱只要投資她資金，她先以現金支付公司貨款，取得現金折讓後，就可分利息給投資人，每期約3天至14天，利息有4、5％，她為取信投資人，還偽造公司出貨到全台各地26家醫療院所、養護中心、洗腎中心的單據，並透過手機通訊軟體LINE傳給投資人。

另外，若有投資人投資期滿，欲拿回本金時，她又會謊稱參與醫院標案，若投資人提供押標金，在標案投資期限1年間，每月可獲得3％的利息，以此吸收高額資金。

傅女在2018年10月間因無法支付承諾給投資人的利息，也無法償還本金，在投資人追問下，傅女才承認公司沒有任何折讓制度，公司也根本沒有出貨給醫院，投資人得知受騙上當後，報請檢調偵辦，總計有34名被害人受害。

檢調查出，傅女在短短2年間，吸金金額達25億餘元，全案依違反銀行法等罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。台中地檢署今偵結，將傅女依違反銀行法、偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。

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