播3市長合體現「鳳凰雲」罰40萬 中天不服仍被判敗訴

中天電視去年播出「異象？！三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰40萬元罰鍰；中天不服提行政訴訟，台北地方法院認為中天未經查證，在競選期間內以民俗觀測天相和特定政治人物連結，有害投票可靠性，影響公共利益，判中天敗訴，仍要被裁罰，可上訴。

中天新聞台去年2月18日中午製播「異象？！三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，晚間6時許再以「民俗專家：大吉現天侯盧韓齊聚天顯鳳凰雲？！」為標題製播新聞，被NCC認為內容未經查證，引導民眾將特地政治人物和怪力亂神的說法結合，依違反衛星廣播電視法裁罰40萬元。

中天電視主張，當時是參選立委缺額補選的謝龍介，邀請侯友宜、盧秀燕、韓國瑜到台南遠東科技大學體育館站台，剛好網友在高雄天空拍到「鳳凰雲」，才會製播相關新聞，記者口白時也已經說明照片是取自於網路，也分別採訪民俗學者意見和氣象專家說明雲象成因，新聞也註明「民俗信仰請勿盡信」等標語，已經盡查證義務，認為NCC裁罰有誤。

NCC抗辯，相關新聞除了引用網路，未求證注意真實，甚至連結立委補選，以怪力亂神影響民眾認知，未考量公共利益，而將政治人物和巧合做不恰當連結，藉由加工後製把雲朵形狀誇大具象為鳳凰，又藉民俗專家預言立委輔選結果，操弄輿情觀感。

法官認為，從網友提供照片無法判斷拍攝時間、地點，中天求證時也沒有要求網友提供照片來源，照片真實性有所疑慮，氣象資料也不足以證明網有拍攝的雲朵照片屬實。

判決指出，正確性和真實性是民眾對於新聞的期待和要求，檢具消息來源是新聞查證最基本的原則，但中天忽略查證時要訪談多方消息來源ㄝ也沒有提出查證的流程，就認定網友提供資訊為真，顯然未盡查證責任。

法官指出，中天以民俗觀測天象角度，和特定政治人物連結，在競選期間內有害投票的可靠性，影響公共利益，因此認定NCC裁罰沒有問題，判中天敗訴。