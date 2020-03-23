頭份女子網傳新冠肺炎不實疫情 警方送辦

武漢肺炎疫情延燒，苗栗縣鍾姓女子日前透過LINE群組轉發「頭份要淪陷了、病毒來了」假訊息，造成民眾恐慌，警方約談到案詢問後，將她依法函送地檢署偵辦。

苗栗縣頭份警分局偵查隊分隊長魯竟成今天表示，22日在網路上發現有關於武漢肺炎的不實訊息，進一步調查，為1名鍾姓女子在竹南某LINE群組內，傳送「有竹南園區的工程師目前在醫院隔離，所以病毒已來新竹、竹南了」及「苗栗第一例確診病例為苑裡人，跑到銀河路KTV唱歌，頭份要淪陷了」等未經查證訊息。

警方指出，鍾女到案後，坦承散布不實消息，由於這些有關肺炎疫情訊息，不是以訛傳訛就是故意捏造，導致當地民眾人心惶惶，因此依「嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例」函送苗栗地檢署偵辦，最重可處3年以下有期徒刑，或併科新台幣300萬元以下罰金。

頭份張姓民眾說，政府防疫這麼認真、這麼辛苦，實在不應該私下製造混亂，也有人得知這些都是假訊息，目前正值疫情緊繃時期，還要造成社會不安，建議應該加以嚴懲，遏止這股歪風。