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老父沒收入向子女請求扶養費 但有房屋土地被法官駁回
67歲楊姓老人以自己年事已高，沒有工作收入，向兩名子女請求每月各給付1萬元扶養費，但台南地方法院法官經查，楊名下有一棟房屋1筆外，另和有兄弟姐妹共有土地6筆，土地可分割處分，楊仍有財產可維持生活，駁回楊聲請，全案可抗告。
判決說，楊和妻子婚後育有子女2人，楊和前妻約於2005年離婚，當時女兒已成年，兒子亦屆成年。他年事已高，無工作能力，不能維持生活，又有高血壓，需長期追蹤治療，每月尚須支付租屋費用，向兩名子女請求每月各給付1萬元扶養費。
法官調閱楊財產所得明細，楊名下除有房屋1筆外，另有公同共有土地6筆，6筆土地依公告現值計算，土地價額共計為280萬多元，依楊應繼分比例（1/4）計算，應繼分價值尚有70萬多元，土地可分割處分，自難認楊已無財產可維持生活，楊請求相對人給付扶養費，為無理由，應予駁回。
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