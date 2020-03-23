吸金逾16億判8年定讞 發監未報到將發布通緝

「朗瑞環球投資顧問公司」負責人林健文，招攬民眾投資私募基金，宣稱保證買回，2年共吸金逾16億元，最高法院依違反銀行法判刑8年定讞。台北地檢署傳喚林男發監執行，但他未報到，檢方已聲請沒收20萬元保證金獲准，近將發布通緝。

林健文夥同吳國龍從2012年起，以「朗瑞環球顧問投資顧問公司」名義，對外販售私募基金，並保證月息2%、資金全採信託，不用怕虧損或有人捲款落跑，絕對信用可靠，吸引超過千餘人購買。

林健文等人陸續提出「私募基金」、「保證買回股票」、「合資契約」3種投資案，投資期限為3個月或6個月，期滿歸還本金，年息高達24至54％，至2014年5月檢調查獲為止，共吸金16億2360萬4471元。

2015年10月間，北檢依違反銀行法起訴林男。一審判處有期徒刑12年，二審改判8年，林男上訴最高法院遭駁回定讞。去年12月間，北檢囑託宜蘭地檢署執行發監，但林逃逸無蹤。

由於北檢、宜檢均未拘提到案，北檢認定林已逃匿，聲請沒收當年具保的刑事保證金20萬元獲准，近日將發布通緝。