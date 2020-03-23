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死刑保護誰？ 立委批39名待執行「一直放下去?」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
立委鄭運鵬拋出刑法增加重刑犯「終身監禁」不得假釋規定，也許有天可以全民公投是否要維持死刑。記者王宏舜／攝影
立委鄭運鵬拋出刑法增加重刑犯「終身監禁」不得假釋規定，也許有天可以全民公投是否要維持死刑。記者王宏舜／攝影

立法院司法及法制委員會上午開會，請司法院秘書長林輝煌、法務部部長蔡清祥就「司法正義--死不死刑，保護了誰？」專題報告。立委吳怡玎舉殘忍的竹東少女命案為例，詢問蔡「這有教化的可能嗎？」這樣的案子都不是死刑，究竟是法官不願意判，還是他們都有教化的可能？並問死刑犯有無執行死刑的時間表？法官判不下手、法務部執行不下手，質疑「就這樣一直『放下去』」。

召委李貴敏斬釘截鐵地問「司法落實了嗎？」林認為「落實了」，蔡則說「有進步的空間」，她認為許多人認為今天的社會已無公平正義可言。李以日前新店隨機凶殺案來說，當事人犯案之初就自稱有「精神疾病」，老百姓無法接受。李貴敏質疑，要逃脫死刑，是否只要以精神耗弱或以教化可能性就可以？

蔡清祥說，一個案子給社會什麼樣的觀感，檢察官也要接地氣。李貴敏質疑，長時間大家都不敢提這個議題，只有廢死聯盟有聲音，他要求兩部會說明教化和精神耗弱者「出去多久又會進來」提供相關資料。

法務部表示，廢死是近年來的國際趨勢，也是我國長期努力的方向，但死刑制度與政治、社會、歷史、文化等複雜關係有關一些廢死的國家，甚至又有恢復死刑的倡議。我國反對廢死者始終有八成，目前採「減少使用死刑」、「審慎執行使用」，以兼顧社會正義與人權保障。

林輝煌表示，我國死刑制度的立法目的是為了維護國家安全、社會秩序與增進公共利益，歷年來大法官對死刑作出相關的解釋，如戡亂時期肅清煙毒條例販賣毒品罪、懲治盜匪條例意圖擄人勒贖、毒品危害防制條例關於製造、販賣、運輸毒品者處死刑、無期徒刑等規定。林說，這些死刑都是被認為可以遏止犯罪、維護社會治安，使大家免於恐懼，並不違憲。

而死刑在司法實務上，從2015年至2019年間來看，一審判了16件，二審判了29件死刑，但第三審只有4件；換句話說，死刑案件依上訴到三審，舉乎都被罪高院法官「發回更審」。

蔡清祥表示，執行罪名殺人約占半數，強盜殺人占25，待執行者還有39人。蔡也說，若無期徒刑者不得假釋，受刑人可能就覺得「無所謂」，反更無教化可能。

立委鄭運鵬指出，李登輝時代死刑執行人數多達184人，陳水扁和馬英九時代各為32人、33人，蔡英文執政至今為1人，但他質疑台灣司法有能力判人死刑嗎？因扣除白色恐怖，冤獄人數為1263人，這些還要國家賠償，選民有不相信司法又要司法判死的矛盾，「寧願錯殺一百（反正我是好人）」。

鄭拋出刑法增加重刑犯「終身監禁」不得假釋規定，也許有天可以全民公投是否要維持死刑。

針對多位立委的詢問，林輝煌仍希望立委諸公支持司法院、行政院會銜提出的「國民法官」制度，讓人民的聲音進入審判。立委劉世芳則擔心像花蓮、金門、馬祖、澎湖等人口數少的縣市，能被選為國民法官的，又不會出現是白領、男性、社經地位高等特點？

立委記者吳怡玎舉殘忍的竹東少女命案為例，詢問法務部長蔡清祥「這有教化的可能嗎？」，這樣的案子都不是死刑，究竟是法官不願意判，還是他們都有教化的可能？王宏舜／攝影
立委記者吳怡玎舉殘忍的竹東少女命案為例，詢問法務部長蔡清祥「這有教化的可能嗎？」，這樣的案子都不是死刑，究竟是法官不願意判，還是他們都有教化的可能？王宏舜／攝影

死刑 司法院 廢死

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