先生手機錄下和小三嘿咻曖昧對話 二審改判有罪

黃姓男子和小三在汽車旅館涉嫌發生性行為後，生病住院期間，被妻子發現他手機裡有和小三嘿咻錄音檔與line曖昧對話內容，一審法官認為未達性器接合程度，判決黃無罪，黃妻不服再以此物證提出上訴，台南高分院法官認定做愛錄音檔內容有性器接合的證明力，撤銷原審無罪判決，改依通姦罪判處黃徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，黃是有配偶人夫，和女子小美（化名，被控相姦罪獲判無罪）先後在2014年3月、10月及12月間，在雲林縣一家汽車旅館各發生1次性交行為。直到2016年10月下旬，黃因生病住院，黃妻整理手機時，意外發現先生智慧手機內有和小三的做愛錄音檔及line親密曖昧對話，黃妻燒製成光碟做為物證報警法辦。

黃反駁說，妻子違反她的意願，以不法手段取得證據，錄音檔建立日期、修改日期都在妻子提告之後，非原始錄音檔案，沒有證據能力。

二審法官審認為，黃妻不是用暴力、刑求等不法方法取得證據，這取證是為證實先生有違反婚姻純潔義務，是為維護婚姻純潔所做必要努力，並非刑法「無故」妨害他人秘密的行為；加上檔案燒製光碟的歷程，和檔案呈現建立日期、修改日期分列，時間同一，認錄音檔案遭到竄改，具有證據能力，能夠作為判斷依據。

法官聽錄音檔內容，女性不時有「喔、喔」呻吟聲，黃問說:「今天可以射進去嗎？」，錄音檔內容還有黃說:「好緊喔」，最後一段錄音檔，黃說:「等下插進去就會很快」法官認定兩人當時確有性器接合的性交行為無誤，這3次通姦犯行，各判黃男3月徒刑、合併執行徒刑5月。

法官考量黃原為有配偶人夫，竟仍和小三交往並發生通姦行為，損及妻子配偶權益，始終否認犯行，事後和妻子離婚，也未取得前妻諒解等情形，量處其刑。