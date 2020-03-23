聽新聞
test
0:00 / 0:00

先生手機錄下和小三嘿咻曖昧對話 二審改判有罪

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
黃姓男子和小三涉嫌發生性行為後，被妻子裡發現他手機有和小三嘿咻錄音檔與line曖昧對話內容，台南高分院法官認定做愛錄音檔內容有性器接合的證明力，依通姦罪判黃徒刑5月，得易科罰金。示意圖/ingimage
黃姓男子和小三涉嫌發生性行為後，被妻子裡發現他手機有和小三嘿咻錄音檔與line曖昧對話內容，台南高分院法官認定做愛錄音檔內容有性器接合的證明力，依通姦罪判黃徒刑5月，得易科罰金。示意圖/ingimage

黃姓男子和小三在汽車旅館涉嫌發生性行為後，生病住院期間，被妻子發現他手機裡有和小三嘿咻錄音檔與line曖昧對話內容，一審法官認為未達性器接合程度，判決黃無罪，黃妻不服再以此物證提出上訴，台南高分院法官認定做愛錄音檔內容有性器接合的證明力，撤銷原審無罪判決，改依通姦罪判處黃徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，黃是有配偶人夫，和女子小美（化名，被控相姦罪獲判無罪）先後在2014年3月、10月及12月間，在雲林縣一家汽車旅館各發生1次性交行為。直到2016年10月下旬，黃因生病住院，黃妻整理手機時，意外發現先生智慧手機內有和小三的做愛錄音檔及line親密曖昧對話，黃妻燒製成光碟做為物證報警法辦。

黃反駁說，妻子違反她的意願，以不法手段取得證據，錄音檔建立日期、修改日期都在妻子提告之後，非原始錄音檔案，沒有證據能力。

二審法官審認為，黃妻不是用暴力、刑求等不法方法取得證據，這取證是為證實先生有違反婚姻純潔義務，是為維護婚姻純潔所做必要努力，並非刑法「無故」妨害他人秘密的行為；加上檔案燒製光碟的歷程，和檔案呈現建立日期、修改日期分列，時間同一，認錄音檔案遭到竄改，具有證據能力，能夠作為判斷依據。

法官聽錄音檔內容，女性不時有「喔、喔」呻吟聲，黃問說:「今天可以射進去嗎？」，錄音檔內容還有黃說:「好緊喔」，最後一段錄音檔，黃說:「等下插進去就會很快」法官認定兩人當時確有性器接合的性交行為無誤，這3次通姦犯行，各判黃男3月徒刑、合併執行徒刑5月。

法官考量黃原為有配偶人夫，竟仍和小三交往並發生通姦行為，損及妻子配偶權益，始終否認犯行，事後和妻子離婚，也未取得前妻諒解等情形，量處其刑。

婚姻 汽車旅館 性行為

延伸閱讀

老公遭小三偷心 正宮女星獨扛房貸近崩潰

美國夫妻同時愛上「小三」 共組家庭喊：很幸福！

愛小三還是正宮？劈腿男星沉默「無法回答」

小三否認與人夫通姦 一句「出軌」判賠人妻20萬

相關新聞

涉嫌傳「頭份要淪陷」疫情假消息 警方查1人法辦

一名鍾姓女子未經查證在LINE群組，涉嫌傳送新冠（武漢）肺炎疫情「頭份要淪陷」等假消息，苗栗縣警局頭份分局偵查隊分隊長魯...

先生手機錄下和小三嘿咻曖昧對話 二審改判有罪

黃姓男子和小三在汽車旅館涉嫌發生性行為後，生病住院期間，被妻子發現他手機裡有和小三嘿咻錄音檔與line曖昧對話內容，一審...

開賭場還記帳「現金80餘萬元」 男遭逮帳本慘成鐵證

愛賭不怕死！48歲王姓男子不顧近日新冠肺炎疫情日趨嚴峻，在新北市中和區中山路二段路上一間商辦大樓經營職業賭場，還雇用47...

賊闖民宅行竊得手 作案剪刀掉在現場驗出DNA露餡

台中市林姓男子有竊盜前科，他涉嫌在2017年7月間攜帶剪刀前往西屯區某茶飲店，竊取店內零錢盒內的5280元現金後逃逸，但...

他隨機開車門承認要偷竊 「沒先物色車內財物」無罪

謝姓男子遭控去年3月深夜在高雄街頭，涉隨機對路邊轎車、小貨車嘗試開啟車門，來竊取車內物品，不過連試2輛車都上鎖而作罷，此...

人妻和男同事上摩鐵手機充電 法官：地方不對判賠20萬

基隆市已婚王姓女子手機有與莊姓男同事親吻合照，及「我們一起睡，抱抱」等曖昧對話，還曾一起進汽車旅館3小時。李姓丈夫控告兩...

可愛彩繪電箱遭亂貼廣告單 環保局祭出「停話處置」

精心彩繪的變電箱竟遭人貼上廣告宣傳單，桃園區中聖里里長崔美瑛今日在臉書發文，指出里內彩繪的貓咪電箱全被亂貼廣告單，呼籲已...

台灣出口口罩援助巴拉圭？警方約談發假訊息網友

近日網路流傳幾張照片，照片中是幾10箱口罩放在台灣駐巴拉圭大使館內部，照片流出後，有網友聲稱這是台灣援助巴拉圭的口罩，更...

違法賭場不防疫 三重警免費送口罩給賭客覺得很浪費

新北市三重警分局連續2天破獲2個職業賭場，查獲26名賭徒，發現這群人甚缺防疫觀念，窩在密閉空間聚賭卻幾乎不戴口罩，甚至有...

遊覽車陷泥坑 幼教女師臉書罵司機「卒仔」罰5千

台中市林姓女子是幼教師，她在假日時會兼職遊覽車的隨車人員，她在去年7月間擔任遊覽車的隨車人員時，因駕駛將遊覽車開進泥坑裡...

醫師出國卻竄改疫情資訊 支付國庫5萬緩起訴

桃園市執業范姓醫師今年1月24日出國11天，他執業診所暫診，卻在隔天要求他不知情女兒，竄改中央流行疫情指揮中心製作「就醫...

月入3萬免工作？大叔帳戶給詐團 一毛未領還吃2月徒刑

台中市林姓男子在去年5月間從網路上看到「輕鬆賺錢」的廣告訊息，他以手機通訊軟體聯絡後，歹徒佯稱是博奕公司，向林謊稱需要帳...

熱門新聞

嘉義市草魚粥老闆確診？ 警逮散播謠言男

雲林1高階警官洗水塔刷油漆中毒 夫妻雙亡

退休男向子女請求扶養費 財產大於負債被駁回

中巿酒駕男載妻及兩幼兒自撞卡柱 妻子：他家聚喝多了

雲林警官與妻中毒喪命 警弟慟：水塔漏水很久了

到柚子園洗水塔 雲林縣警局秘書與妻子離奇身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。