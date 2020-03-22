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開賭場還記帳「現金80餘萬元」 男遭逮帳本慘成鐵證
愛賭不怕死！48歲王姓男子不顧近日新冠肺炎疫情日趨嚴峻，在新北市中和區中山路二段路上一間商辦大樓經營職業賭場，還雇用47歲呂姓男子、37歲林姓男子當工作人員，警方日前接獲線報，循線追查，昨天上午持搜索票前往搜索，將在場王、呂、林以及賭客共21人帶回，並查扣監視器、賭具、賭金等證物。
據了解，王男去年11月才因開設賭場被抓到，今年3月初他重操舊業，在中和地區現林姓屋主(55歲)租了一間商辦大樓一層樓作為賭場，並找來呂、林兩人當工作人員，還天天記賬，帳本上更明確記載賭金一萬元抽頭4百元，開業至今有八十幾萬元的金流。
中和警方獲報後循線追查，發現王每天晚間11時許開業，趁著深夜時分就在賭場內聚賭，昨天凌晨5時許警方見時機成熟，持搜索票入內查緝，當場逮捕王、呂、林三人，以及出租房東林姓屋主、賭客17人，另查扣賭資3萬8千餘元，抽頭金2萬4千餘元，以及賭具、帳本等證物。
警方表示，雖然近日新型冠狀病毒疫情延燒，警方拚防疫之餘，對於維護治安也不疑虞例，警詢後已將王、呂、林以及林姓房東等四人依意圖營利提供賭博場所罪嫌移送新北地檢，17名賭客則依社會秩序維護法予以裁罰。
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