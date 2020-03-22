有人未居家隔離沒戴口罩到銀行？ 警方：假訊息已查辦

有關近日網路謠傳一則不實語音訊息，聲稱有民眾從英國返台後未遵守居家隔離規定，擅自外出前往銀行洽公還沒戴口罩，遭到警方帶走一事，警方今天通知涉嫌傳送語音訊息甘姓婦人到案說明，警詢後依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌函送南檢法辦。

台南市警察局接獲報案，有人於LINE通訊軟體轉傳有關新冠肺炎不實語音訊息，內容為「某銀行，有人遭警察帶走，那個人是從英國回來，未完成居家隔離就沒有戴口罩到銀行辦事情」等。

警方隨即展開調查，在查訪收到該訊息民眾並經分析後，今天中午通知涉嫌口述該語音並傳送訊息甘姓婦人到案說明後，依法偵辦。

據了解，甘女是聽說有這回事，自行錄制語音訊息提醒民眾，不知這樣傳送假息訊已經觸法，事後很後悔。

台南市警察局呼籲，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。