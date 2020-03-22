賊闖民宅行竊得手 作案剪刀掉在現場驗出DNA露餡

台中市林姓男子有竊盜前科，他涉嫌在2017年7月間攜帶剪刀前往西屯區某茶飲店，竊取店內零錢盒內的5280元現金後逃逸，但將作案用的剪刀遺留店內的冷風扇上，店家隔天發現遭竊賊光顧後，通報警方到場鑑識，警方在剪刀上採集到DNA，經送驗比對後，發現與林的DNA相符，全案在台中地院審理時，林否認涉案，但院方根據跡證，認定林犯行明確，依攜帶凶器侵入有人居住之建築物竊盜罪，判刑7月。

判決書指出，林姓男子涉嫌在2017年7月10日晚上10時許起，至11日上午10時30分許間內某時許，持剪刀侵入西屯區一家茶飲店，並將店家放在零錢盒內的現金5280元偷走，林得手後將作案的剪刀遺留在店內冷風扇上，並逃離現場，店家開店時發現失竊，報警處理，警方從剪刀把手採證到DNA，經比對後，查出是林涉案。

全案在台中地院審理時，林矢口否認涉案，辯稱不知該把剪刀為何會有他的DNA，堅稱非他所為。

台中地院審酌，DNA等生物性跡證因易受微生物破壞，保存期限甚短，而可能失去採集生物性跡證的機會，涉案剪刀卻能檢出林的DNA，足認剪刀是警員採證前不久所遺留，與遭竊店家所指稱的失竊時間不謀而合，無法想像遭林碰觸過的剪刀，會被不明人士帶到該店家，並放在風扇上的可能性，認定林是竊嫌，依攜帶凶器侵入有人居住之建築物竊盜罪判刑7月，可上訴。