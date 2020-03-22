他隨機開車門承認要偷竊 「沒先物色車內財物」無罪

謝姓男子遭控去年3月深夜在高雄街頭，涉隨機對路邊轎車、小貨車嘗試開啟車門，來竊取車內物品，不過連試2輛車都上鎖而作罷，此行徑被警方依竊盜未遂罪嫌送辦並起訴。但高雄地院認為，本案僅有單純要開啟車門的行為，謝也沒事先物色車內有無財物的舉動，難認定構成竊盜罪，逆轉判無罪，全案可上訴。

起訴指控，謝姓男子去年3月21日凌晨1點49分，基於竊盜的犯意，在高雄市區試圖打開李女停放路邊的轎車車門，來偷取車內物品，因車門上鎖未得手；相隔數10分鐘，謝又挑中路邊陳姓男子的小貨車，但仍因車門上鎖他只好作罷。

警方調閱監視後逮到謝姓男子，檢方認定犯竊盜未遂罪起訴，並聲請簡易判決。

謝應訊、審理時供稱，他沿路隨機開啟車門，如果沒上鎖就會進入車輛探尋有無可以拿取的物品，若車門上鎖他就會放棄，不會再嘗試其他方法進入車內，也沒要竊車。

法官卻認為，竊盜未遂犯是指已經「著手」犯罪，而著手竊盜的要件，是「行為人是否以行竊之意思接近財物，並進而物色財物，也應考慮財產持有人的支配力是否有被侵害」；不過，謝姓男子下手行竊的目標為「車內財物」，且他試圖開啟轎車及小貨車車門之前，都沒透過車窗先物色車內的財物舉動，難認定「單純開啟車門」的行為就已經著手竊盜。

法官指出，謝的行為固然不應該，但並未構成竊盜未遂罪，只能判無罪。