快訊

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

路透：東奧舉辦單位 悄悄規劃延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻和男同事上摩鐵手機充電 法官：地方不對判賠20萬

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市已婚王姓女子與莊姓男同事一起進汽車旅館3小時，李姓丈夫控告兩人妨害家庭，檢方不起訴；李男向兩人求償，法官判賠20萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市已婚王姓女子與莊姓男同事一起進汽車旅館3小時，李姓丈夫控告兩人妨害家庭，檢方不起訴；李男向兩人求償，法官判賠20萬元。記者邱瑞杰／攝影

基隆市已婚王姓女子手機有與莊姓男同事親吻合照，及「我們一起睡，抱抱」等曖昧對話，還曾一起進汽車旅館3小時。李姓丈夫控告兩人妨害家庭，兩人統一口徑開房間是為了手機充電、吃東西，檢方偵結不起訴。李男另以配偶權被侵害向兩人求償100萬元，法官指2人共同投宿汽車旅館顯為不正常往來，判賠20萬元。全案可上訴。

李男提告指出，他與王女2002年結婚，2018年5月發現妻子手機內有莊男親吻妻子，2人親吻及2人未著衣物等照片，還有「想妳」、「可以接受我的愛嗎？我會給妳安全感」、「我現在好想抱著妳」、「我們一起睡，抱抱」、「好唷，我們一起睡」、「我就是要妳」、「我們要一起努力」等對話，才知妻子有婚外情

李男說，莊男得知與王女婚外情被他發現後，曾當面向他道歉，並承諾永不再與王女見面往來。他考慮多年婚姻及給子女完整家庭，選擇原諒，沒想到妻子仍與莊暗中交往，2018年7月10日晚間還一起進汽車旅館。

李控告妻子涉嫌通姦罪，莊男涉嫌相姦罪，檢察官不起訴處分確定。李指2人逾越一般男女合理往來行為，導致他內心無比傷痛，後來離婚，家庭破碎， 向2人求償100萬元。

王女辯稱，她與莊男因工作認識，僅屬朋友關係，沒有婚外情。2人去汽車旅館聊天、休息，並無肌膚之親，未逾越社會容忍範圍。縱然李稱配偶身分法益受侵害，請求100萬元也顯然過高。

莊男辯稱，李誤解他與王女有婚外情後情緒失控，為免家人受擾，才向李道歉，盼息事寧人，非承認與王女有不正常往來。2人在汽車旅館內聊天、休息，並無姦情。

王女和莊男在檢察官訊問時供稱，跑客戶時因手機沒電，要找一個地方充電吃東西，才去汽車旅館。

法官指出，市區可供飲食及充電公共場所很多，汽車旅館非提供飲食及充電通常處所。2人不顧瓜田李下投宿汽車旅館3小時以上，加上李男提出2人對話及照片，顯有不正常往來。

法官認為王女與莊男行為已達破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，共同侵害李男配偶權。審酌李月入3、4萬元，王女月入約2萬5千元，莊月入約3萬元及兩造地位、身分，李請求被告連帶賠償以20萬元為適當。

汽車旅館 婚外情 摩鐵

延伸閱讀

酒後支開室友性侵爛醉女 男辯「斷片」判賠80萬

汽車旅館房間插座竟在天花板 內行網友曝實際功用

男子引誘國中女學生援交 再慫恿她找同伴加入被起訴

上摩鐵後生殖器驗出人妻DNA 他辯稱：沾到她嚼的口香糖

相關新聞

人妻和男同事上摩鐵手機充電 法官：地方不對判賠20萬

基隆市已婚王姓女子手機有與莊姓男同事親吻合照，及「我們一起睡，抱抱」等曖昧對話，還曾一起進汽車旅館3小時。李姓丈夫控告兩...

可愛彩繪電箱遭亂貼廣告單 環保局祭出「停話處置」

精心彩繪的變電箱竟遭人貼上廣告宣傳單，桃園區中聖里里長崔美瑛今日在臉書發文，指出里內彩繪的貓咪電箱全被亂貼廣告單，呼籲已...

台灣出口口罩援助巴拉圭？警方約談發假訊息網友

近日網路流傳幾張照片，照片中是幾10箱口罩放在台灣駐巴拉圭大使館內部，照片流出後，有網友聲稱這是台灣援助巴拉圭的口罩，更...

違法賭場不防疫 三重警免費送口罩給賭客覺得很浪費

新北市三重警分局連續2天破獲2個職業賭場，查獲26名賭徒，發現這群人甚缺防疫觀念，窩在密閉空間聚賭卻幾乎不戴口罩，甚至有...

遊覽車陷泥坑 幼教女師臉書罵司機「卒仔」罰5千

台中市林姓女子是幼教師，她在假日時會兼職遊覽車的隨車人員，她在去年7月間擔任遊覽車的隨車人員時，因駕駛將遊覽車開進泥坑裡...

醫師出國卻竄改疫情資訊 支付國庫5萬緩起訴

桃園市執業范姓醫師今年1月24日出國11天，他執業診所暫診，卻在隔天要求他不知情女兒，竄改中央流行疫情指揮中心製作「就醫...

月入3萬免工作？大叔帳戶給詐團 一毛未領還吃2月徒刑

台中市林姓男子在去年5月間從網路上看到「輕鬆賺錢」的廣告訊息，他以手機通訊軟體聯絡後，歹徒佯稱是博奕公司，向林謊稱需要帳...

居家檢疫擅離10萬起跳 屏東先前已有6人受罰共33萬

屏東縣衛生局統計新冠肺炎疫情相關舉發裁處件數共有6件，由於裁罰的件數與時間，在特別條例前後各有開罰，因此，目前屏東地區，...

花蓮居家檢疫罰3件共2萬3 衛生局籲勿散布謠言

中央疫情指揮中心祭出最新居家檢疫者違規離家裁罰基準，離家2小時內開罰10萬元、2到6小時罰20萬元、1到3天罰60萬元、...

大叔酒後搭車回家 隔早宿醉未退騎車被送辦

台中市蔡姓男子有三度酒駕遭查獲紀錄，他在今年2月底在友人住處喝威士忌，搭計程車返家後，在住處休息後，隔天中午騎車出門，但...

嘉義市草魚粥老闆確診？ 警逮散播謠言男

新冠肺炎延燒，嘉義市目前仍維持零確診紀錄，近日卻流傳某草魚粥老闆確診的訊息，嘉義市警局第一分局獲報後組成專案小組，將散布...

雞排店同一男子兩度暴打外送員 判4月、拘役20日

新竹一名外送員去年到一間連鎖雞排店取餐，因未向店家報上取餐編號被老闆娘怒斥，甚至遭一名陌生男子痛毆，該事件引發網友眾怒，...

熱門新聞

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

嘉義市草魚粥老闆確診？ 警逮散播謠言男

中巿酒駕男載妻及兩幼兒自撞卡柱 妻子：他家聚喝多了

退休男向子女請求扶養費 財產大於負債被駁回

影／「為何奪走我的兩個寶貝！」驚見兩兒溺斃母痛哭

居家檢疫違規裁罰基準出爐 踏出門先罰10萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。