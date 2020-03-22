人妻和男同事上摩鐵手機充電 法官：地方不對判賠20萬

基隆市已婚王姓女子手機有與莊姓男同事親吻合照，及「我們一起睡，抱抱」等曖昧對話，還曾一起進汽車旅館3小時。李姓丈夫控告兩人妨害家庭，兩人統一口徑開房間是為了手機充電、吃東西，檢方偵結不起訴。李男另以配偶權被侵害向兩人求償100萬元，法官指2人共同投宿汽車旅館顯為不正常往來，判賠20萬元。全案可上訴。

李男提告指出，他與王女2002年結婚，2018年5月發現妻子手機內有莊男親吻妻子，2人親吻及2人未著衣物等照片，還有「想妳」、「可以接受我的愛嗎？我會給妳安全感」、「我現在好想抱著妳」、「我們一起睡，抱抱」、「好唷，我們一起睡」、「我就是要妳」、「我們要一起努力」等對話，才知妻子有婚外情。

李男說，莊男得知與王女婚外情被他發現後，曾當面向他道歉，並承諾永不再與王女見面往來。他考慮多年婚姻及給子女完整家庭，選擇原諒，沒想到妻子仍與莊暗中交往，2018年7月10日晚間還一起進汽車旅館。

李控告妻子涉嫌通姦罪，莊男涉嫌相姦罪，檢察官不起訴處分確定。李指2人逾越一般男女合理往來行為，導致他內心無比傷痛，後來離婚，家庭破碎， 向2人求償100萬元。

王女辯稱，她與莊男因工作認識，僅屬朋友關係，沒有婚外情。2人去汽車旅館聊天、休息，並無肌膚之親，未逾越社會容忍範圍。縱然李稱配偶身分法益受侵害，請求100萬元也顯然過高。

莊男辯稱，李誤解他與王女有婚外情後情緒失控，為免家人受擾，才向李道歉，盼息事寧人，非承認與王女有不正常往來。2人在汽車旅館內聊天、休息，並無姦情。

王女和莊男在檢察官訊問時供稱，跑客戶時因手機沒電，要找一個地方充電吃東西，才去汽車旅館。

法官指出，市區可供飲食及充電公共場所很多，汽車旅館非提供飲食及充電通常處所。2人不顧瓜田李下投宿汽車旅館3小時以上，加上李男提出2人對話及照片，顯有不正常往來。

法官認為王女與莊男行為已達破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，共同侵害李男配偶權。審酌李月入3、4萬元，王女月入約2萬5千元，莊月入約3萬元及兩造地位、身分，李請求被告連帶賠償以20萬元為適當。