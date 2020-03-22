可愛彩繪電箱遭亂貼廣告單 環保局祭出「停話處置」

精心彩繪的變電箱竟遭人貼上廣告宣傳單，桃園區中聖里里長崔美瑛今日在臉書發文，指出里內彩繪的貓咪電箱全被亂貼廣告單，呼籲已久仍不見人將廣告單撤下，已到派出所報案。桃園市環保局得知該狀況，已著人蒐證、馬上派人將廣告單撤下，並把廣告單上的聯絡電話做停話處置。

崔美瑛在臉書表示，中聖里內包括小橘、小黑白、大雄、小乳牛、興旺、旺財等貓咪彩繪電箱無一倖免，通通被人貼上廣告傳單，連中泰里的一般電箱也被貼好貼滿。崔說，凡參加過環境考評的各里都知道，政府列出考評要求電箱上要清乾淨，若無則會被扣分，更喊話請政府出面管一管。

桃園市環保局回應，已和警方索取周邊監視畫面找尋可疑行為人，今日下午也派出桃園區中隊人員前往採證，並以高壓水柱將違法的廣告傳單撤下，環保局說，目前法規只針對現行犯做裁罰，因此會先將廣告單上面的電話做停話處置，讓門號無法使用。

桃園市針對違規張貼廣告物，採取勤查重罰、合法疏導及鼓勵民眾參與等3種方式。今年截至2月底，依廢棄物清理法裁罰158件，依電信法已停話1256件；桃園設有公設廣告欄，收費標準為A4一張15元/7日、A3一張30元/7日，公有路燈桿懸掛羅馬旗收費標準為1組（2幅）200元/15日，可提供民眾及業者合法宣傳管道。

另外，桃園市更鼓勵民眾參與「撕小廣送好禮」，每200張可換50元獎勵，可兌換等值禮券或加值至桃樂卡中。據統計，108年度民眾共協助撕除約297萬張廣告物，兌換禮劵及加值金約74萬元，今年截至2月底，已撕除2944公斤廣告物，兌換禮劵及加值金約7萬3600元。