違法賭場不防疫 三重警免費送口罩給賭客覺得很浪費

新北市三重警分局連續2天破獲2個職業賭場，查獲26名賭徒，發現這群人甚缺防疫觀念，窩在密閉空間聚賭卻幾乎不戴口罩，甚至有人體溫飆到38度，押解回警局時只好免費分發1人1個口罩，送出20幾個。基層員警不禁搖頭，很多人排隊還買不到口罩，送給賭客簡直浪費。

警方昨天凌晨先在三重區重陽路四段，查獲包括ＳＢＬ球員成力煥在內的19人聚賭德州撲克，包括賭場老闆、美女荷官、把風人員共21名。今天凌晨2時許，再至三重區集賢路某高級住宅區，破獲筒子麻將職業賭場，逮捕9名賭客，連同賭場老闆、清注人員、屋主共11人。

據了解，這個筒子麻將職業賭場隱藏在高級大樓，賭客都有專車專人從社區地下停車場直接搭電梯送上10樓豪宅，警方即便持有搜索票，仍刻意避開社區警衛，跟車潛入停車場，再氣喘吁吁徒步爬梯埋伏在11層安全梯間4個小時，趁賭客進場才衝進去逮人，依法沒入賭資30萬、抽頭金籌碼2萬7000元。

連續2天破獲2個職業賭場、查獲26人，發現這群人只有極少數自主配戴口罩，押解帶進警局之前逐一測量體溫，分發口罩。今天這場賭，其中1人被測出體溫高達38度，趕緊帶到戶外隔離，搞了半天，原來只是因為奔跑逃逸造成體溫升高。