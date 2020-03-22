聽新聞
test
0:00 / 0:00
違法賭場不防疫 三重警免費送口罩給賭客覺得很浪費
新北市三重警分局連續2天破獲2個職業賭場，查獲26名賭徒，發現這群人甚缺防疫觀念，窩在密閉空間聚賭卻幾乎不戴口罩，甚至有人體溫飆到38度，押解回警局時只好免費分發1人1個口罩，送出20幾個。基層員警不禁搖頭，很多人排隊還買不到口罩，送給賭客簡直浪費。
警方昨天凌晨先在三重區重陽路四段，查獲包括ＳＢＬ球員成力煥在內的19人聚賭德州撲克，包括賭場老闆、美女荷官、把風人員共21名。今天凌晨2時許，再至三重區集賢路某高級住宅區，破獲筒子麻將職業賭場，逮捕9名賭客，連同賭場老闆、清注人員、屋主共11人。
據了解，這個筒子麻將職業賭場隱藏在高級大樓，賭客都有專車專人從社區地下停車場直接搭電梯送上10樓豪宅，警方即便持有搜索票，仍刻意避開社區警衛，跟車潛入停車場，再氣喘吁吁徒步爬梯埋伏在11層安全梯間4個小時，趁賭客進場才衝進去逮人，依法沒入賭資30萬、抽頭金籌碼2萬7000元。
連續2天破獲2個職業賭場、查獲26人，發現這群人只有極少數自主配戴口罩，押解帶進警局之前逐一測量體溫，分發口罩。今天這場賭，其中1人被測出體溫高達38度，趕緊帶到戶外隔離，搞了半天，原來只是因為奔跑逃逸造成體溫升高。
他聲稱身體毫無不適，休息片刻再量體溫即恢復正常，虛驚一場。基層警員私下抱怨，全國繃緊神經防疫，這些人卻擠在閉密空間群聚違法賭錢，萬一有人染病極易擴散，結果還要耗費公帑送他們口罩，就覺得很不值。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言