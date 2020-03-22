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遊覽車陷泥坑 幼教女師臉書罵司機「卒仔」罰5千

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市林姓女子在去年7月間在臉書發文辱罵遊覽車司機，遭台中地院判罰5000元。圖／報系資料照
台中市林姓女子在去年7月間在臉書發文辱罵遊覽車司機，遭台中地院判罰5000元。圖／報系資料照

台中市林姓女子是幼教師，她在假日時會兼職遊覽車的隨車人員，她在去年7月間擔任遊覽車的隨車人員時，因駕駛將遊覽車開進泥坑裡，林女好心向駕駛建議，卻遭駕駛辱罵，林女心有不甘，當天下午就在臉書發牢騷，還留言「他只是卒仔」，駕駛得知後提告公然侮辱，台中地院審結，認定犯行明確，判罰5000元，得易服勞役，可上訴。

判決書指出，林姓女子在去年7月21日上午擔任遊覽車隨車人員，遊覽車行經苗栗縣後龍鎮天母宮附近某處時，遊覽車輪胎陷入泥土堆，林女不滿司機當時未接受她的建議，還對她辱罵，當天下午就用手機在臉書上向好友們「取暖」，發表案發經過，並留言「他只是卒仔，嗆我沒有處理他，我是婊子，我如他的願我一定處理」，因林女發文權限是設好友才可觀看，但被辱罵的司機輾轉得知後，提告公然侮辱。

台中地院審酌，林女遇有認知爭執時，不思循理性解決紛爭，在特定多數人的臉書社群網站上出言侮辱，貶抑被害人名譽、人格，造成其身心受創，實不足取；考量林女在犯後坦認犯行，已見悔意，但因被害人不願到庭，導致雙方未能達成和解，依公然侮辱罪，判罰5000元，得易服勞役5日，可上訴。

遊覽車 公然侮辱 幼教

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