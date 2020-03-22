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醫師出國卻竄改疫情資訊 支付國庫5萬緩起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市執業范姓醫師出國卻竄改中央流行疫情指揮中心防疫宣傳的電子海報文字內容，傳到診所病患Line群組破壞疫情資訊正確，地檢署偵結命支付公庫5萬元後緩起訴處分。記者曾增勳／攝影
桃園市執業范姓醫師出國卻竄改中央流行疫情指揮中心防疫宣傳的電子海報文字內容，傳到診所病患Line群組破壞疫情資訊正確，地檢署偵結命支付公庫5萬元後緩起訴處分。記者曾增勳／攝影

桃園市執業范姓醫師今年1月24日出國11天，他執業診所暫診，卻在隔天要求他不知情女兒，竄改中央流行疫情指揮中心製作「就醫民眾及陪病家屬請注意」宣傳電子海報的文字內容，並傳到該診所LINE群組，破壞疫情資訊正確性，造成民眾恐慌，檢警據報偵訊，范姓醫師深表懊悔，立即將疫情中心正確訊息在LINE群組更正澄清，檢方今天上午表示，檢察官偵結給予自新機會，命其向公庫支付5萬元，以緩起訴處分。

桃園地檢署表示，范姓醫師在1月24日至2月5日出國，執業診所停診，他為指引病患停診期間就醫，在1月25日要求不知情女兒，將中央疫情中心製作「就醫民眾及陪病家屬請注意」宣導電子海報文字內容，任意竄改為「若有發燒且發病前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」內容，並傳到該診所LINE群組，足以引起民眾就診恐慌，破壞疫情中心發布疫情及防治資訊正確性，影響整體防疫。

檢察官傳訊范姓醫師，依涉及傳染病防治法「散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪」偵訊，范姓醫師當場坦承犯行，針對竄改疫情中心宣傳海報文字內容深表懊悔，立即將正確海報訊息貼在該診所LINE 群組內更正澄清。檢察官偵結，決定給予自新機會，命他向公庫支付5 萬元予以緩起訴處分。

疫情 醫師 LINE

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