醫師出國卻竄改疫情資訊 支付國庫5萬緩起訴

桃園市執業范姓醫師今年1月24日出國11天，他執業診所暫診，卻在隔天要求他不知情女兒，竄改中央流行疫情指揮中心製作「就醫民眾及陪病家屬請注意」宣傳電子海報的文字內容，並傳到該診所LINE群組，破壞疫情資訊正確性，造成民眾恐慌，檢警據報偵訊，范姓醫師深表懊悔，立即將疫情中心正確訊息在LINE群組更正澄清，檢方今天上午表示，檢察官偵結給予自新機會，命其向公庫支付5萬元，以緩起訴處分。

桃園地檢署表示，范姓醫師在1月24日至2月5日出國，執業診所停診，他為指引病患停診期間就醫，在1月25日要求不知情女兒，將中央疫情中心製作「就醫民眾及陪病家屬請注意」宣導電子海報文字內容，任意竄改為「若有發燒且發病前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」內容，並傳到該診所LINE群組，足以引起民眾就診恐慌，破壞疫情中心發布疫情及防治資訊正確性，影響整體防疫。

檢察官傳訊范姓醫師，依涉及傳染病防治法「散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪」偵訊，范姓醫師當場坦承犯行，針對竄改疫情中心宣傳海報文字內容深表懊悔，立即將正確海報訊息貼在該診所LINE 群組內更正澄清。檢察官偵結，決定給予自新機會，命他向公庫支付5 萬元予以緩起訴處分。