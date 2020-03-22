月入3萬免工作？大叔帳戶給詐團 一毛未領還吃2月徒刑

台中市林姓男子在去年5月間從網路上看到「輕鬆賺錢」的廣告訊息，他以手機通訊軟體聯絡後，歹徒佯稱是博奕公司，向林謊稱需要帳戶提供給賭客使用，提供帳戶的人，每10天可獲得1000元的租金，每月可收入3萬元，林認為不用工作就有收入，因此將帳戶提供給歹徒，未料歹徒拿到林帳戶後，轉而向其他人詐騙，林被檢警通知到案時，才知「出事了」。台中地院審結，認定林涉詐欺罪，判刑2月，得易科。

台中市第六警分局在去年5月6日、接獲兩名被害人報案，稱有歹徒以猜猜我是誰、網購交易扣款等手法詐騙，損失近10萬元，警方獲報後追查，2名被害人都將錢轉到林姓男子（43歲）的帳戶內，警方通知林到案說明。

林到案後否認詐騙他人，辯稱去年5月間在網路上看見「輕鬆賺錢」廣告訊息，他依照廣告所留下的手機通訊軟體LINE ID，將對方設好友後，對方表示是博弈公司，賭客資金需租借帳戶，租借1本帳戶每10天為1期可獲得1000元，每月可獲得3萬元，租金以匯款方式給付。

林稱，對方並沒有告知公司名稱、地址及聯絡電話，只告知只要提供帳戶，「不用工作，一個月就可以獲得3 萬元」，他覺得不用工作就可月入3萬實在太夢幻，所以趕緊將帳戶提供給對方，對方當時還說，提供帳戶的第三天就可獲得第一期的租金，但遲遲等不到對方匯款，他就知道「出事了」。

台中地院審結，認定林基於幫助他人實行詐欺取財的不確定故意，將帳戶存摺、提款卡及密碼等資料，提供詐騙集團成員使用，讓歹徒以詐術騙其他市民，屬於幫助詐欺犯，犯行明確，審酌林承認犯行，全案依幫助犯詐欺取財罪，判刑2月，得易科6萬，可上訴。