北市警強勢臨檢 避免夜店飲酒店成防疫破口

因應武漢肺炎疫情持續升溫，為免轄內夜店、飲酒店或電子遊藝場成防疫破口，台北市警察局信義分局連兩天凌晨動員優勢警力實施擴大臨檢勤務，萬華分局昨天深夜也同步加強臨檢。

北市警方發布新聞稿表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，萬華區近期發生外籍移工於就醫檢疫途中逃跑，為嚴防破口，萬華分局昨天深夜執行擴大臨檢，針對轄區KTV、電子遊藝場和飲酒店等民眾易聚集的室內場所實施檢查。

考量萬華區上述處所多為抵抗力較低的高齡民眾逗留消費，警方表示，除提醒店家加強消毒及防疫措施外，也對在場民眾宣導政府最新防疫政策，並清查是否有居家檢疫或居家隔離對象在場所內流連，避免密閉室內空間成為防疫破口。

萬華區業者表示，全力配合政府防疫政策，除在店家出入口量測額溫、以酒精乾洗手殺菌外，部分店家還祭出禁令，謝絕未配戴口罩的顧客入內消費。

警方指出，由於信義商圈各娛樂場所或大型飲酒店人潮眾多，極易因酒精催化衍生酒後糾紛、聚眾鬥毆等社會治安事件，為貫徹維護治安決心，21、22日凌晨也動員優勢警力實施擴大臨檢勤務。

內容包括針對執行處所周邊，含信義區松壽路、松智路、松仁路及松廉路等道路，擴大強力執行封鎖性路檢，對於可疑人士、車輛等實施盤查，以有效取締不法，防範犯罪發生。

此外，武漢肺炎疫情逐漸升高，留學生及旅外人士掀起返國潮，為避免他們違反傳染病防治法，甚至進入大型飲酒店消費，造成疫情擴散，警方特別聯合衛生及民政人員加強查察夜店消費者有無違反隔離或檢疫規定情事，全力阻絕任何疫情可能破口。

警方呼籲，「治安零死角，防疫無假期」，全民共同防疫期間，將針對民眾易聚集場所加強臨檢，防制居家檢疫及隔離人員流連在外，並呼籲民眾勤洗手、配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。