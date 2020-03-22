大叔酒後搭車回家 隔早宿醉未退騎車被送辦

台中市蔡姓男子有三度酒駕遭查獲紀錄，他在今年2月底在友人住處喝威士忌，搭計程車返家後，在住處休息後，隔天中午騎車出門，但因違規左轉遭警方攔查，因警方聞到蔡仍有酒味，酒測後發現蔡的酒精濃度超標，全案依公共危險罪移送法辦，台中地院認定蔡犯行明確，因蔡是累犯，判刑5月，得易科15萬，可上訴。

判決書指出，台中市蔡姓男子（45歲）在2003年、2010、2013年都有涉嫌公共危險罪判判處拘役、徒刑的紀錄，他在今年2月24日晚間6時許到友人住處飲用威士忌，一直喝到深夜11時許，蔡喝完後搭乘計程車返家，蔡在住處休息後，隔天中午騎車出門，未料卻因違規左轉遭警方攔查。

警方因聞到蔡有酒味，因此對蔡實施酒測，發現蔡的酒精濃度為每公升0.39毫克，觸犯公共危險罪，依法移送台中地檢署偵辦。

台中地院審結，認定蔡有多次違反安全駕駛的紀錄，屬於累犯，審酌他的前案都屬違反酒後嚴禁駕駛動力交通工具的法令規定，漠視其他用路人之生命、身體及財產安全，由此足見蔡對先前所受刑執行欠缺醒悟、警惕，又犯下此次公共危險案件，難認他已具備對於公眾交通安全的尊重意識，且對道路使用人已構成重大危險，依法加重其刑，判刑5月，得易科15萬，可上訴。