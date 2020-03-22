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嘉義市草魚粥老闆確診？ 警逮散播謠言男

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市王姓男子散播謠言，被警方送辦。圖／警方提供
嘉義市王姓男子散播謠言，被警方送辦。圖／警方提供

新冠肺炎延燒，嘉義市目前仍維持零確診紀錄，近日卻流傳某草魚粥老闆確診的訊息，嘉義市警局第一分局獲報後組成專案小組，將散布謠言的王姓男子依傳染病防法等罪嫌送辦。

最近LINE群組上流傳「嘉義有人確診了欸」、「綠土整個大變天」、「確診的還是○○○草魚粥的老闆」「你們最近別去那裡吃飯」、「老闆去一趟美國回來就中了」等不實訊息，警方為避免民眾恐慌，報請嘉義地檢署指揮，循線查獲王男。

王男（48歲）供稱，與草魚粥老闆互不認識，只是在LINE上看到嘉義有人確診了的訊息截圖，未經查證是否假訊息，就轉傳貼文至手機內各個群組，只是好心想提醒身邊的親朋好友。

嘉義市警局第一分局長蘇玉坪說，關於疫情相關訊息，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息為准，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金。

嘉義 疫情 新冠肺炎

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