快訊

汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 黃珊珊怒嗆：真是夠了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雞排店同一男子兩度暴打外送員 判4月、拘役20日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹一名外送員去年到一間連鎖雞排店取餐，因未向店家報上取餐編號被老闆娘怒斥，甚至遭一名陌生男子痛毆，遭法院依兩個傷害罪判有期徒刑4月、拘役20日，易科罰金12萬元、2萬元。示意圖／ingimage
新竹一名外送員去年到一間連鎖雞排店取餐，因未向店家報上取餐編號被老闆娘怒斥，甚至遭一名陌生男子痛毆，遭法院依兩個傷害罪判有期徒刑4月、拘役20日，易科罰金12萬元、2萬元。示意圖／ingimage

新竹一名外送員去年到一間連鎖雞排店取餐，因未向店家報上取餐編號被老闆娘怒斥，甚至遭一名陌生男子痛毆，該事件引發網友眾怒，紛紛留言灌爆該店家臉書粉絲專頁，該間雞排店總公司也以嚴重傷害企業形象為由，終止雙方加盟合約；新竹地院法官審理時，發現打人姚姓男子在事發前4天又毆打另名外送員，依兩個傷害罪判有期徒刑4月、拘役20日，易科罰金12萬元、2萬元。

經查，22歲姚男民國105年間因搶奪、傷害等案件遭新竹地院判處有期徒刑6 月、4 月，應執行刑9月，於107年12月9 日縮刑執行完畢。但他不知悔改，108年8月20日下午在該間雞排店與官姓外送員發生口角，姚徒手毆打、拉扯官，導致對方頸部左側挫擦傷。

108年8月24日晚間，姚男同樣在該間雞排店與另名羅姓外送員發生口角，同樣徒手毆打、拉扯羅，導致對方左側頸部擦傷、左下頷部挫傷。

之後，其中一名被打的外送員在臉書ＰＯ文，爆料姚男打人的誇張行徑，該篇ＰＯ文迅速在網路上延燒，引發網友撻伐，紛紛留言灌爆該店家臉書粉絲專頁。事後，該間雞排店雖發表道歉聲明，卻強調姚男與店家毫無關係，希望網友別抹黑和不實言論，否則將採法律途徑捍衛店家合法權益，一番話遭網友抨擊道歉聲明毫無誠意。

隨事件越演越烈，雞排店總公司發表聲明，表示事發雞排店的不當行為已嚴重傷害公司的商譽與形象，即起解除與該店的加盟關係，要求立即拆除招牌、文宣與臉書粉專，並對受暴外送員至上最深的歉意。

法官認為，姚男遇上糾紛未能理性解決，竟恣意對兩名外送員犯行，除了未尊重對方職業，更輕視他人的身體法益，本均應從重量刑，念在姚坦承犯行，並賠款5萬元與其中一名外送員達成和解，而另名外送員無意和解，並提告附帶民事損害賠償，這對姚而言也是種處罰，審酌依兩個傷害罪判有期徒刑4月、拘役20日，易科罰金12萬元、2萬元。

外送員 雞排

延伸閱讀

桃園外送員逾4千人 管理條例預計下月送審

桃園區外送3熱點 增設收費機車格

疫情衝擊外送需求大增 桃市發函外送平台加強防疫

方便外送員停車 桃園這3處18格機車格將收費

相關新聞

大叔酒後搭車回家 隔早宿醉未退騎車被送辦

台中市蔡姓男子有三度酒駕遭查獲紀錄，他在今年2月底在友人住處喝威士忌，搭計程車返家後，在住處休息後，隔天中午騎車出門，但...

嘉義市草魚粥老闆確診？ 警逮散播謠言男

新冠肺炎延燒，嘉義市目前仍維持零確診紀錄，近日卻流傳某草魚粥老闆確診的訊息，嘉義市警局第一分局獲報後組成專案小組，將散布...

雞排店同一男子兩度暴打外送員 判4月、拘役20日

新竹一名外送員去年到一間連鎖雞排店取餐，因未向店家報上取餐編號被老闆娘怒斥，甚至遭一名陌生男子痛毆，該事件引發網友眾怒，...

退休男向子女請求扶養費 財產大於負債被駁回

65歲張姓男子以退休後沒有收入，向子女請求各給付每月5千元扶養費，子女則以從小由母親養大，父親從未照顧過他們拒絕；台南地...

囤積口罩3倍價兜售 婦交保

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩供不應求，桃園邱姓婦人涉嫌囤積一萬多片口罩，以五十片賣九百元約市價三倍於臉書販售，有民眾貪圖方便下單訂購。基隆警方接獲檢舉報桃園地檢指揮，廿日到邱婦住家逮人，她辯稱「想賺點小錢」。檢方訊後依哄抬防疫物資價格罪嫌，諭知邱婦十五萬元交保，持續追查口罩來源。

花蓮去年取締酒駕2千多件 疫期也零容忍

花蓮縣去年查獲酒駕案件共2千多件，警方表示，防疫期間酒駕仍是零容忍，要求各分局持續稽查；花蓮警分局前晚在市區重要路段規畫定點取締勤務，查獲一名機車騎士酒駕，已依公共危險罪嫌移送法辦。

北市警夜襲職業賭場　驚「23人聚賭全沒戴口罩！」

34歲繆姓男子長期在台北市文山區一帶經營職業賭場，近日在福興路一處民宅內開賭場，還設置紅外線感應器躲避查緝，只要有不明人...

高雄廚師第10次酒駕 法官批不知悔改重判1年禁戒7個月

高雄王姓男子去年10月晚間涉嫌酒後騎機車，在鳳山區五權南路與立志路口時逆向，遭到警方攔查發現呼氣酒測值每公升0.27毫克...

黃偉哲揚言考績處理遊歐公務員 律師：具宣示意義

新冠肺炎疫情嚴峻之際，台南市政府兩名公務員日前不聽主管勸阻，執意赴北歐、土耳其旅行，市長黃偉哲得知後，要求他們返國，兩人...

指台中近900人得新冠肺炎 北市男遭檢舉送辦

台北市警方2月底接獲檢舉，一名36歲鄭姓男子在臉書發文表示，「台中已有近900人得了新冠肺炎，蔡英文政府不讓民眾知情，鄰...

韓國瑜遭里長諷「睡到中午」 韓粉反嗆網友下場判拘役

高雄田姓男子去年8月見謝姓網友在臉書貼文上留言「苦民所苦，睡到中午，太經典了」，涉氣得回覆怒嗆「你腦袋被門夾住了是嗎？無...

稱失聯移工確診新冠肺炎 北市男臉書發文引恐慌遭法辦

日前發生印尼籍失聯移工因身體不適到雙北一間醫院就醫，在進行新冠肺炎快篩前逃跑事件，36歲王姓男子知情後，在臉書社團上貼文...

熱門新聞

影／女囤萬片醫用口罩50片賣900元牟利 警逮人追哪裡買

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

妥瑞兒遭刺死 醫師：特殊生不自主行為易被誤認在挑釁

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

美籍男返台躲疫情卻開賭場 還揪SBL球員與美女荷官同樂

小學3兄妹花蓮鱉溪戲水 弟弟不幸溺斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。