雞排店同一男子兩度暴打外送員 判4月、拘役20日

新竹一名外送員去年到一間連鎖雞排店取餐，因未向店家報上取餐編號被老闆娘怒斥，甚至遭一名陌生男子痛毆，該事件引發網友眾怒，紛紛留言灌爆該店家臉書粉絲專頁，該間雞排店總公司也以嚴重傷害企業形象為由，終止雙方加盟合約；新竹地院法官審理時，發現打人姚姓男子在事發前4天又毆打另名外送員，依兩個傷害罪判有期徒刑4月、拘役20日，易科罰金12萬元、2萬元。

經查，22歲姚男民國105年間因搶奪、傷害等案件遭新竹地院判處有期徒刑6 月、4 月，應執行刑9月，於107年12月9 日縮刑執行完畢。但他不知悔改，108年8月20日下午在該間雞排店與官姓外送員發生口角，姚徒手毆打、拉扯官，導致對方頸部左側挫擦傷。

108年8月24日晚間，姚男同樣在該間雞排店與另名羅姓外送員發生口角，同樣徒手毆打、拉扯羅，導致對方左側頸部擦傷、左下頷部挫傷。

之後，其中一名被打的外送員在臉書ＰＯ文，爆料姚男打人的誇張行徑，該篇ＰＯ文迅速在網路上延燒，引發網友撻伐，紛紛留言灌爆該店家臉書粉絲專頁。事後，該間雞排店雖發表道歉聲明，卻強調姚男與店家毫無關係，希望網友別抹黑和不實言論，否則將採法律途徑捍衛店家合法權益，一番話遭網友抨擊道歉聲明毫無誠意。

隨事件越演越烈，雞排店總公司發表聲明，表示事發雞排店的不當行為已嚴重傷害公司的商譽與形象，即起解除與該店的加盟關係，要求立即拆除招牌、文宣與臉書粉專，並對受暴外送員至上最深的歉意。

法官認為，姚男遇上糾紛未能理性解決，竟恣意對兩名外送員犯行，除了未尊重對方職業，更輕視他人的身體法益，本均應從重量刑，念在姚坦承犯行，並賠款5萬元與其中一名外送員達成和解，而另名外送員無意和解，並提告附帶民事損害賠償，這對姚而言也是種處罰，審酌依兩個傷害罪判有期徒刑4月、拘役20日，易科罰金12萬元、2萬元。