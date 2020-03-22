退休男向子女請求扶養費 財產大於負債被駁回

65歲張姓男子以退休後沒有收入，向子女請求各給付每月5千元扶養費，子女則以從小由母親養大，父親從未照顧過他們拒絕；台南地院民事庭法官調查，張名下有自有住宅，每月領有1萬1千多元勞保老年給付和固定投資收益，個人負擔僅10萬多元信用貸款和日常生活花費，財產大於債務，可依自有財產維持生活，駁回張聲請，全案可抗告。

張以目前已退休，沒有收入，依據民法第1114條第1款等規定，向女子聲請給付扶養費，張表出，他每個月只有領9千元勞保退休給付，沒有其他所得，但是有貸款，每個月還款1.5萬元，需要被扶養。

張的子女則表示，他們出生後，父親就未照顧扶養他們，期間都由母親和阿姨照顧扶養至成年，扶養費都由母親負擔，父親都沒有給付扶養費，未探視子女，沒有盡保護教養義務，拒絕給付扶養費給父親。

法官詢問張，「是否罹患重大疾病？」回張答：沒有。張到庭應訊時，氣色正常，行動自如，不需持用助行器或其他輔助儀器，沒有生活陷於困頓而面容憔悴或衣衫襤褸等跡象，難認為張有受扶養需要。