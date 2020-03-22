囤積口罩3倍價兜售 婦交保

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩供不應求，桃園邱姓婦人涉嫌囤積一萬多片口罩，以五十片賣九百元約市價三倍於臉書販售，有民眾貪圖方便下單訂購。基隆警方接獲檢舉報桃園地檢指揮，廿日到邱婦住家逮人，她辯稱「想賺點小錢」。檢方訊後依哄抬防疫物資價格罪嫌，諭知邱婦十五萬元交保，持續追查口罩來源。

基隆市警局科技偵查隊調查，邱婦（五十四歲）從三月初開始在網路臉書平台販賣口罩。有民眾私訊問價格、功能，邱婦都宣稱是「醫療用」並依口罩品項、有無鐵絲壓條等，以每五十元片為單位，賣八百至九百元不等，平均一片約十六至十八元，是目前口罩價格的二至三倍。

警方廿日早上九點多持搜索票到邱婦位於桃園大溪住家，當場在客廳起獲上萬片口罩及她經營買賣的筆記本、寄貨存根及手機。邱婦自稱口罩都是網路買來，但警方持保留態度，將溯源釐清有無其他不法集團。

據了解，邱婦目前無業，過去也沒有在網路販賣物品相關紀錄。她見警方上門態度配合也懊悔不已，坦承「想賺點小錢」，從三月初開始在臉書ＰＯ出販賣訊息，不少人見狀紛紛留言私訊下訂。邱婦接單後獨自在家分裝、出貨，未料才賣三個禮拜，就被檢舉曝光。

檢方前天訊後，以邱婦涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的哄抬防疫物資價格罪，諭知邱婦十五萬元交保。