流竄北市南區 職業賭徒「輪流作東」不怕抓

34歲繆姓男子近日涉嫌在台北市文山區開設賭場，今天凌晨連同20名賭客被警方一舉查獲，此次卻已是今年第2度落網，2月中旬警方同樣在文山區破獲一處職業賭場，當時除4名賭場人員外，警方還帶回31名賭客，當時繆男就是其中之一。

先前北市警接獲情資，指出文山區指南路一段有人聚賭，警方今年2月11日同樣在深夜出擊，一舉逮獲蕭姓負責人等4名犯嫌、31名賭客，查扣抽頭金7萬餘元、賭資3萬餘元，詢後分別依賭博罪、社維法等送辦，當時繆男就是賭客之一。

據了解，繆男個性好賭，2013年就曾在大安區因打麻將與人起爭執，被檢方公訴強制罪、傷害罪；他近年與文山區地下賭界熟面孔「蕭家班」結識，在文山區一帶流竄行賭，今年2月遭警方查緝，近日才換繆男「作東」，不出一週再次落網。

知情者說，該團不法賭徒長期在台北市文山區一帶流竄，慣以推筒子等「武賭」方式行賭，運氣不佳的賭客不出幾分鐘即可能傾家蕩產，且遭警方查獲後，便「換人作東」輪流當莊；警方除抓不勝抓外，對於防疫期間，動輒數十人群聚密閉空間聚賭，不免提心吊膽。