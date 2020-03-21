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北市警夜襲職業賭場　驚「23人聚賭全沒戴口罩！」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
警方另查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組等不法事證。記者李隆揆／翻攝
警方另查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組等不法事證。記者李隆揆／翻攝

34歲繆姓男子長期在台北市文山區一帶經營職業賭場，近日在福興路一處民宅內開賭場，還設置紅外線感應器躲避查緝，只要有不明人士靠近，業者就會預先得知、方便逃逸；警方為將不法賭徒繩之以法，今天凌晨特別派出特勤人員突襲攻堅，當場查獲繆等3名犯嫌、賭客20人及賭資近28萬元，詢後依賭博罪、社維法等送辦。

警方調查，繆男1週前到福興路95巷內一處民宅開設賭場，主要以麻將推筒子玩法，供賭客行賭，因推筒子屬「武賭」，運氣不好的賭客可能不出幾分鐘即傾家蕩產；警方近期接獲情資後展開蒐證，發現業者為了躲避查緝，特別在賭場外設置紅外線感應器，只要有不明人車靠近，業者就能預先知道，及早滅證或逃逸。

警方為將不法賭場業者及賭客繩之以法，特別請北市刑警大隊特勤中隊警力支援，在今天凌晨2時許突擊攻堅，現場人員在吆喝聲中被嚇得措手不及，繆姓負責人、陳姓司機及負責翁姓女子，連同20名賭客皆被當場查獲。

警方另查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組等不法事證，詢後將繆等3嫌依賭博罪移送台北地檢署偵辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法裁罰9000元。

警方說，賭場內人數眾多，不但沒人戴口罩，還都聚集在密閉空間，防疫期間格外敏感，在完全掌握現場秩序後，也發放口罩給業者及賭客，要求他們戴上口罩防疫。

警方呼籲，雖值防疫期間，但法律沒有假期，警察維護社會治安的決心不變，意圖藉機從事不法，或意圖危害社會治安的不法分子，切勿心存僥倖，尤其處於密閉空間聚賭，出入分子複雜，恐造成健康傷害，民眾應減少外出聚集密室，全力支持政府防疫工作。

警方另查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組等不法事證。記者李隆揆／翻攝
警方另查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組等不法事證。記者李隆揆／翻攝
警方另查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組等不法事證。記者李隆揆／翻攝
警方另查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組等不法事證。記者李隆揆／翻攝
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警方另查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組等不法事證。記者李隆揆／翻攝

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