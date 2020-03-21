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影／桃園婦稱「想賺點小錢」 私囤萬片口罩賣3倍價牟暴利

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園邱姓婦人擅自囤積1萬多片口罩，以50片為一個單位，賣800至900元，是市價的3倍。圖／警方提供
桃園邱姓婦人擅自囤積1萬多片口罩，以50片為一個單位，賣800至900元，是市價的3倍。圖／警方提供

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩供不應求，桃園邱姓婦人涉嫌囤積1萬多片口罩，以50片賣900元約市價3倍於臉書販賣，不少民眾貪圖方便下單訂購，基隆警方接獲檢舉報桃園地檢指揮逮人，20日到邱住家逮人，她辯稱「想賺點小錢」才作案，檢方訊後依哄抬防疫物資價格罪嫌，諭知她15萬元交保。

基隆市警局科技偵查隊調查，邱婦（54歲）從3月初開始在網路臉書平台販賣口罩，有民眾私訊問價格、功能，邱都宣稱是「醫療用」，並依口罩品項、有無鐵絲壓條等，以每50片為單位，賣800至900元不等，平均1片約16至18元，是目前口罩2至3倍。

警方發現邱居住桃園大溪，報請桃園地檢檢察官黃冠中指揮，20日早上9點多持搜索票到邱住家，當場在客廳起獲上萬片口罩，以及她經營買賣的筆記本、寄貨存根及手機，由於邱自稱口罩來源也都是網路買來的，但警方持保留態度，將溯源釐清有無其他不法集團。

據了解，邱婦目前無業，過去也沒有在網路販賣物品相關紀錄，她見警方上門態度配合也懊悔不已，並坦承「想賺點小錢」，從3月初開始在臉書PO出販賣訊息，不少人見狀紛紛留言私訊下訂，邱接單後採一人作業，獨自在家分裝、出貨，未料才賣了3個禮拜，就有民眾向警方檢舉曝光。

檢方昨訊後，以邱涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條之哄抬防疫物資價格罪，認定她嫌疑重大，但考量沒有羈押必要，諭知邱15萬元交保。

檢警也說，現在網拍流行，民眾有的求方便，或是缺乏法律概念，看到網路上有賣口罩就下訂，但口罩已是經中央衛生主管機關公告的防疫器具、物資，擅自囤積、哄抬價格或買賣者都已違法。

口罩 新冠肺炎

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