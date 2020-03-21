顧防疫也要顧交安 花蓮警分局規劃攔檢取締逮酒駕騎士

防疫期間酒駕仍是零容忍，花蓮警分局持續取締酒駕，昨天（20日）晚間在市區重要路段規畫定點取締勤務，當場攔下一名機車騎士涉嫌酒後駕車，經檢測發現酒測值每公升超過0.4毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

花蓮警分局表示，為落實酒駕零容忍政策，增加見警率，同時兼顧防疫措施，除了例行性機動攔查取締酒駕勤務，昨晚也在市區易發生交通事故及酒駕路段，定點攔檢盤查，在花蓮市國聯一路查獲一名機車騎士酒測值超標，依法送辦。

警方表示，疫情期間，為保障員警和民眾安全，執勤時採取高規格的防疫措施，要求員警在使用酒測器測試時，一定要在民眾面前拆封使用全新吹嘴，減少民眾疑慮，而酒測器採樣吹嘴插孔在使用前、後均會消毒，用過的吹嘴則用塑膠袋取下，妥善包裹帶回駐地再丟棄到安全處所。

此外，也要求員警執勤時都要戴上口罩，無論處理交通事故或巡邏盤查攔停，都要保持一定距離，請駕駛人接受酒精測定器測試時務必戴上手套。

花蓮縣警局表示，去年一整年取締酒駕違規案件共2789件，其中1847件送辦；去年酒駕肇事的死亡車禍5件死亡5人、受傷車禍109件135人，都比前年還少，會持續防制酒駕，也要求縣內花蓮、新城、吉安、鳳林、玉里各分局，針對轄內易發生酒駕或肇事的路段與時段，每月不定期規畫同步取締酒後駕車專案勤務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康