高雄廚師第10次酒駕 法官批不知悔改重判1年禁戒7個月

高雄王姓男子去年10月晚間涉嫌酒後騎機車，在鳳山區五權南路與立志路口時逆向，遭到警方攔查發現呼氣酒測值每公升0.27毫克而送辦；不過高雄地院發現，這竟是王從2009年以來第10次涉酒駕，累犯應該嚴懲，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪判1年徒刑，且服刑之前，另禁戒處分7個月。可上訴。

判決指出，未婚、擔任廚師的王姓男子（43歲），酒駕紀錄包括2009年1 次、2011年3次、2014年1次、2015年1次、2016年1次、2017年1次、2019年1次，都被依犯酒後駕車之不能安全駕駛動力交通工具罪判刑。

王姓男子去年10月21日晚間7點多，在高雄市某間快餐店喝啤酒後騎機車上路，約8點45分許行經鳳山區五權南路、立志路口時，因逆向行駛被員警攔查，結果渾身散發酒氣，9點1分測得他酒精濃度0.27毫克。

王姓男子應訊及開庭時都承認犯行，法官清查他的前科紀錄，酒駕卻高達9件，痛批他不知悔改，仍再酒後駕車，對社會公共安全產生危害，應該嚴懲，依累犯規定加重其刑，判刑1年須入獄。

法官也認為，王姓男子此次犯行之前已有9次酒駕紀錄，且去年7月有1案執行刑期完畢後，10月他又因另案酒駕被起訴，審理中，他再犯本案，可見確實酗酒成癮而有再犯之虞，於刑罰之外有另外施以禁戒處分預防矯治的必要，宣告服刑之前應該禁戒7月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康