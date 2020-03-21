黃偉哲揚言考績處理遊歐公務員 律師：具宣示意義

新冠肺炎疫情嚴峻之際，台南市政府兩名公務員日前不聽主管勸阻，執意赴北歐、土耳其旅行，市長黃偉哲得知後，要求他們返國，兩人已返台，居家檢疫14天；黃偉哲揚言考績要做處置，並建議兩人不要領取隔離補助。法界人士認為，具有很強的宣示意義。

律師侯信逸認為，市長的說法並沒有法律效益，僅有建議性質，如果這些公務員依法申請隔離補助費，相關單位還是必須受理，不能因為黃偉哲的口頭要求而婉拒當事人。他也說，這兩名公務員在事件曝光後，都在第一時間答應返台，且遵守市府要求，態度尚稱良好，若未來工作表現良好，應該不會影響年度考績。

律師林仲豪表示，考績是市政府的權限，他相信市長此舉具有很強的宣示意義。至於隔離補助領取與否，他認為，是指揮中心的權限。

然而，當下疫情越來越險惡，全國各機關都在限制醫護人員、學生、公務人員或軍人等不得出國，確在法律界有爭議。大部分是認為有必要禁止，但是現行特別條例、傳染病防治法有相關概括授權規定，應該可以；但也有認為要用緊急命令才能避免爭議。

林仲豪認為，這個疫情前所未見，相關法律確實有概括授權，如果有爭議，立法院再修法應該也是可以，未必一定要用緊急命令。他強調，如果真的有重大爭議，立法院還在運作，隨時可以視情況來修法處理，除非立法院因為疫情而無法開會，就一定要用緊急命令。