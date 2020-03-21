指台中近900人得新冠肺炎 北市男遭檢舉送辦

台北市警方2月底接獲檢舉，一名36歲鄭姓男子在臉書發文表示，「台中已有近900人得了新冠肺炎，蔡英文政府不讓民眾知情，鄰近學校的社區還已有2人因病死亡」等爭議訊息；警方獲報後追查，確認當天中央流行疫情指揮中心公布的確診人數僅100人，近日將鄭男通知到案，詢後依違反傳染病防治法送辦。

鄭男2月底在臉書發文表示，「台中已有近900人得了肺炎，蔡政府不讓民眾知情，怕導致民進黨不穩定；台中有社區一家5口全確診，兩個已經死了，他們家就在某中學附近，學校還未停課，那麼多學生，太可怕了，這得死多少家庭。」該訊息被人截圖向北市警檢舉。

警方獲報後展開調查，據中央流行疫情指揮中心3月19日公布的資料，全國新冠肺炎確診人數僅100人，鄭男所指「近900人確診」等，明顯屬謠傳的不實訊息。警方近日通知鄭男到案時，鄭男說，他是在臉書上某遊戲社團中看到類似訊息，才直接轉貼分享，未料誤信謠言以致觸法，但警方依鄭男說法，卻始終找無原始貼文，詢後依法將其移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，全國民眾若接獲來源不明或未經查證的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿以訛傳訛，以免造成社會大眾不必要的恐慌，甚至觸法。