韓國瑜遭里長諷「睡到中午」 韓粉反嗆網友下場判拘役

高雄田姓男子去年8月見謝姓網友在臉書貼文上留言「苦民所苦，睡到中午，太經典了」，涉氣得回覆怒嗆「你腦袋被門夾住了是嗎？無腦低等生物！」結果反遭謝姓網友報警提告；田遭送辦起訴後，審理時當庭道歉，高雄地院仍依犯公然侮辱罪，處拘役15日，易科罰金1萬5000元。可上訴。

判決指出，引發反韓、挺韓雙方在網上爭鋒相對的由來，是去年8月28日「高雄市108年特優暨資深里長表揚大會」，三民區正興里長沈秀玲在白紙上寫好「苦民所苦？睡到中午！」貼襯衫上，藉此對韓國瑜嗆聲，受媒體關注報導。

臉書粉絲專頁「台視新聞台」當天將此則新聞分享、張貼一篇公開貼文「女里長拉開背心嗆韓國瑜苦民所苦睡到中午」，謝姓網友留言「苦民所苦，睡到中午，太經典了」，田姓男子見狀，也留言嗆聲「謝XX，你腦袋被門夾住了是嗎？無腦低等生物！」謝看見田的回覆，於是報案究辦。

田姓男子接受偵訊、出庭審理時都承認犯行，他更當庭說因修養不足，願意當庭道歉；法官認為，田僅因跟謝姓網友政治理念不同，卻不用理性、和平的方式溝通，而用嘲弄、譏諷的文字留言辱罵，考量他認罪，雖無法獲取謝姓網友諒解，並非都沒反省悔悟，依犯公然侮辱罪處拘役15日，易科罰金1萬5000元。