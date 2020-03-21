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美籍男返台躲疫情卻開賭場 還揪SBL球員與美女荷官同樂

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
現場多名富二代被警方攻堅行動嚇了一跳，坐在賭桌旁一動不動。記者巫鴻瑋／翻攝
現場多名富二代被警方攻堅行動嚇了一跳，坐在賭桌旁一動不動。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市三重警方今天凌晨破獲一間德州撲克賭場，其中更有SBL球員涉賭，賭場負責人楊姓男子雖然拿有美國公民身分，卻在返台躲疫情期間，私下揪人聚賭，更大手筆包下豪宅，還聘請法律系的正妹擔任美女荷官，出入賭場者幾乎都是富二代，現場就查獲鉅額賭資，通通遭警方帶回法辦。

開設德州撲克賭場的楊姓男子，年僅27歲，但因家境優渥，時常往來美國及台灣，更領有美國公民身分，疫情期間選擇留在台灣，卻因為在家無聊，乾脆包下重陽路上一間豪宅，作為賭博消遣的場所，更呼朋引伴找來許多富二代友人聚賭。

據了解，其中1名賭客更是SBL現役球員，因為聽說荷官是高學歷法律系美女，才會來楊男開設的賭場小賭一番。

警方先是昨晚為了不打草驚蛇，故意在賭場大樓樓下一間熱炒店佯裝酒客，觀察賭場出入的賭客，在今天凌晨眼見時機成熟，刑警隨即整隊上樓，攻堅破門一舉控制現場，嚇得現場許多富二代一陣錯愕，連美女荷官都驚恐呆坐在賭桌旁，不敢置信會被警方查獲。

楊男刻意租用豪宅作為賭場，更請來李姓男子（30歲）作為賭場圍事，但仍在三重警分局偵查隊長鄭偉豪的行動中栽了，現場查獲鉅額賭金，警詢後依賭博罪嫌將楊男、謝姓美女荷官及李姓圍事送辦，其餘包含SBL球員在內19名賭客，則依社維法法辦。

現場查獲德州撲克賭具，被依證物帶回。記者巫鴻瑋／翻攝
現場查獲德州撲克賭具，被依證物帶回。記者巫鴻瑋／翻攝
賭場負責人楊姓男子，高薪找來高學歷美女擔任荷官，因此吸引SBL球員前來聚賭。記者巫鴻瑋／翻攝
賭場負責人楊姓男子，高薪找來高學歷美女擔任荷官，因此吸引SBL球員前來聚賭。記者巫鴻瑋／翻攝

賭場 富二代 賭博

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