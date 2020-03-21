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稱失聯移工確診新冠肺炎 北市男臉書發文引恐慌遭法辦
日前發生印尼籍失聯移工因身體不適到雙北一間醫院就醫，在進行新冠肺炎快篩前逃跑事件，36歲王姓男子知情後，在臉書社團上貼文指稱，台北市萬華區有一肺炎確診外勞，於西園醫院逃跑，警方找不到人；因該名失聯移工並未確診，警方傳喚王男到案，詢後依違反傳染病防治法將其送辦。
29歲失聯移工布迪（音譯）3月19日上午因身體不適，有感冒症狀，獨自前往醫院就診，院方量測體溫發現他體溫高達37.6度，須轉院進行快篩，但在隔離等待時，布迪卻突然落跑，警方循線追查9個多小時，在醫院旁一間印尼雜貨店內找到人，事後複驗就不再有發燒情況。
警方發現，當天一名王姓男子在臉書社團「我是萬華人」上貼文，指「萬華區有一名肺炎確診外勞，於私立西園醫院逃跑，目前找不到人，請大家注意！」但布迪並未確診，警方當天就傳喚王男到案說明。
王男表示，相關訊息是朋友傳給他的，他第一時間沒有查證，就將確診訊息在網路上發文，自己十分後悔。警方詢後依違反傳染病防治法將其函送台北地檢署偵辦，並呼籲民眾面對疫情訊息不要恐慌，要仔細判斷、查證，更不要以訛傳訛，以免觸法。
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