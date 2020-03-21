台東一民眾散布不實疫情訊息 檢察官罰1萬元具保

台東關山鎮一名黃姓民眾，在LINE群組散布不實疫情訊息被檢舉，經警方偵辦移送，台東地檢署諭知新台幣1萬元具保，並令在群組刊登澄清訊息，以正視聽。

地檢署指出，黃民僅因於市場聽聞民眾談論有人發燒，竟自行添加「沒有自主隔離」、「不要去慈濟醫院」等情事，並發布在「紅石登山」LINE群組內傳播不實訊息，令人誤認關山慈濟醫院已收治疑似染有武漢肺炎之病患，引起社區民眾恐慌及醫院困擾。

調查發現，關山慈濟醫院僅有自德國返臺因外傷而入住之民眾，並無黃民所述之情事。

檢察官於今天中午傳訊黃民後，認其涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條及傳染病防治法第63條之傳播疫情不實訊息罪嫌，但考量其張貼訊息後不久即已刪除該不實訊息，諭知新台幣1萬元具保，並令其於上開LINE群組刊登澄清訊息。

地檢署呼籲正值全民抗疫、防疫時刻，民眾應遵循中央流行疫情指揮中心之指示及宣導，勿聽信來路不明之訊息，且亦對於未經查證之言論、訊息，切勿隨意發布、轉貼，避免引起社會大眾之恐慌及醫療機構之紛擾。