3度獲優良教師小學校長遭收押 被伸狼爪女學生不只一名

屏東1名多次以推動球類運動獲選全縣優良教師的國小校長，傳出叫女選手到校長室，以協助擦藥為由趁機撫摸女學童大腿內側，女學童返家後神情有異，家人追問後吐露內情，家長氣得到校找校長對質，校長自知理虧、承認行為逾矩，簽下悔過書；警方接獲家長報案後依妨害性自主罪嫌函送屏東地檢署檢偵辦，竟發現不只1人受害，檢方本月7日向法院聲押獲准。

據了解，伸出狼爪的校長已婚，過去以指導球隊打響知名度，曾3度以打造學校特色獲選全縣優良教師，沒想到捲入妨害性自主案，令教育界人士震驚，目前暫由主任代理校長職務，為保護學生，不影響教學，校方極為低調保密。

屏東縣政府教育處表示，事件發生後3日內已進入性平委員會，因涉及未成年學生，需受妥適的保護，在不影響孩子的前提下查出真相，目前全案已進入司法程序，尊重結果。

據了解，該名校長日前得知學校球隊女童大腿因練習時受傷，找學生到校長室，以協助擦藥緩解為由，不斷來回撫摸大腿內側，手部甚至接近下體私密部位，女童感覺不妥，但不敢當面拒絕，返家後神情有異，家人追問後說出內情，家長到校找校長當面對質後，氣得報警，調查發現另有其也女童受害。