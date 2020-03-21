不滿同事追債又是情敵 男子談判不成持刀劃傷人

新北市曾姓男子去年與同事周姓男子原有金錢借貸糾紛，又因心儀同一名女子起衝突，相約談判時，曾男一時氣憤持美工刀當街劃傷周男頭臉，幸路人陳姓男子出面制止，曾男才快步逃離。新北地院日前將曾男依傷害罪嫌判刑3個月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，35歲曾姓男子與周姓男子為公司同事，去年3月間因為雙雙心儀公司一名女同事，相約在三重區周男住處樓下談判，因情敵相見分外眼紅，曾男見周男持高爾夫球下樓，不僅對他嗆聲，還要求償還2000元欠款，當場暴怒，持美工刀劃傷周男頭臉。

路過的陳姓男子目睹手拿高爾夫球桿的周男，遭攻擊受傷卻未反擊，見情況不對，順手抓起店家椅子朝曾男敲打，曾男才轉身逃跑。

因周男頭臉部遭美工刀劃傷數刀，三重警方依殺人未遂罪嫌將曾男移送新北地檢署偵辦，檢方認為曾男遭陳男出手阻擋後就逃走，並未繼續持刀攻擊，起因是雙方為感情及債務糾紛發生口角，一時氣憤才會持刀傷人，主觀上難認有殺人意圖，依傷害罪起訴。

新北地院日前依傷害罪判處曾男3個月徒刑，得易科罰金9萬元，仍可上訴。