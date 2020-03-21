聽歌入黨治新冠肺炎 中正黨榮譽主席傳謠言罰1萬

中華中正黨榮譽黨主席徐浩城與秘書長李美華，在臉書散布新冠肺炎不需就醫等謠言，聲稱聽黨主席唱歌並入黨即可療癒。經警方移送，北院日前依社維法各處徐、李罰鍰1萬元。

「中華中正黨」去年12月7日創立，今年2月1日在台北國際會議中心舉辦創黨慶祝大會。其臉書粉絲專頁2月17日發布3張「道主昭示」圖片，內容提到罹患新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）不需就醫，只要聆聽榮譽黨主席「少龍」唱歌並加入「中華中正黨」，即可治療肺炎疫情。

警方查出，「少龍」實為67歲男子徐浩城，將徐男與一同散布謠言的李美華，依違反社會秩序維護法移送台北地方法院新店簡易庭審理。

裁定指出，宗教的社會行為，所作所為仍建立在人與人關係上，且以人類當下概念為主要內容，不能僅因披有神或靈的外表而豁免法律適用。

法官認為，徐浩城、李美華散布內容顯然不實，且利用武漢肺炎流行高峰期，傳達治癒肺炎不實方法，藉以達到傳播宗教目的，已使閱覽者因擔心身體健康將受到威脅，而心生畏懼與恐慌，足以影響社會之安寧，與一般單純意見表達有別。

裁定也指出，宗教自由或民俗信仰是憲法保障的基本人權，但外部宗教行為的自由，仍應有所限制，而該宗教行為外觀欠缺社會正當性、相當性，且趁人民處於擔憂肺炎防治、傳染狀態下，壓制他人理性思考空間，使閱覽者心生畏懼與恐慌，因此裁定各罰新台幣1萬元，可抗告。