噁男女廁裝針孔偷拍長達1年 還將外洩春光上傳色情網站

桃園楊姓男子為滿足性慾，涉嫌在女廁所內裝設針孔攝影機，還偽裝成芳香劑掩人耳目，偷拍時間甚至長達1年多，至少有7名女子受害，未料楊取得私密畫面後，除了自行觀覽竟還上傳多個色情網站，結果有被害人發現，楊這才決定到派出所自首投案，檢方偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。

檢警調查，楊男（30歲）從2018年3月起至隔年6月29日間，偷溜進桃園某大樓的女廁，並將針孔攝影機偽裝成芳香劑，偷偷放置在馬桶旁邊，後來陸續有好幾名女子進入如廁，結果都慘遭偷拍春光外洩。

楊取得7名女子斯上廁所身體私密部位影像後，竟然還上傳到3個色情網站供不特定人士觀覽，直到去年7月他才向轄區派出所投案，警方也到場查扣他設置用來偷拍的針孔攝影機。

檢方訊時，楊坦承偷拍長達1年多，至少將7名女子上廁所的影片分別上傳到3個色情網站，並經被害人指證確認身分，加上警方扣得物證、偷拍畫面明確，檢方偵結依無故竊錄他人非公開活動、散布竊錄內容等罪嫌起訴他。