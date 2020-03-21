1個月男嬰哭鬧遭毆重傷、敗血症 21歲生父有悔意判3年

台南市麻豆區21歲李姓男子去年底11月間不耐1個月大的兒子哭鬧，出手毆打甚至重拳毆打數次，致使男嬰身體部位多處瘀傷，緊急送醫經診斷胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷及出血性休克，又因敗血症轉院急救撿回一條命，李父涉家暴重傷害等被起訴，「願在將來極力彌補兒子」他深表悔意，台南地院判李3年徒刑，可上訴。

現為送貨司機李在警詢、偵查中供稱有毆打兒子，直至台南地院合議庭審理時，他才坦承有傷害及重傷害未遂的犯行，表示情緒失控所致。他並在庭上表示「願在將來極力彌補兒子」。

李太太證述，兒子身上經常有莫名瘀青傷口，去年11月24日有發現兒子左胸、左陰囊、鼠蹊部、左側臀部有瘀青。同月28日凌晨0時兒子突然大哭，先生有說要抱到樓下走走，然後走完上樓就發現兒子臉色發白、呼吸急促，可能是先生有打他，她在3樓有聽到兒子在1樓突然大哭。

合議庭認為，李父本應擔負照料兒子，陪伴、呵護其成長之責任，卻未盡作為家長的責任，致兒子身體受創甚深，並受有極大痛苦，李犯行不當，且可能造成兒子未來身心健康受有影響。

合議庭兼衡李高中肄業，案發時為送貨司機，工作時間為每日早上8時至下午5時，需扶養留職停薪的妻子及兒子家庭經濟狀況，及最終能坦承犯行，表示願在將來極力彌補兒子等一切情狀，認李成年人故意對兒童犯傷害罪，處7月，又成年人故意對兒童犯重傷未遂罪，處2年10月，應執行3年。

檢警調查，21歲李姓男子去年11月21、23日間晚上10時許，在麻豆區住處房間處，見10月剛出生兒子哭鬧，哄騙後仍繼續哭鬧，徒手毆打兒子胸、腹部，以手捏臉部、大腿臀部，還以手掐住兒子後頸部等身體各部位，致男嬰受有胸部、臉頰、臀部、左側睪丸等處瘀傷等傷害。