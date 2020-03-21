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囤積萬片口罩網路賣3倍高價 桃園女哄抬遭逮15萬交保

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃檢諭知邱女15萬交保。記者曾健祐／攝影
桃檢諭知邱女15萬交保。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩供不應求，桃園邱姓女子涉嫌囤積口罩抬高價錢在網路販賣，桃園地檢署昨指揮警方到邱住家搜索，當場扣下1萬片口罩，且邱供稱以50片賣900元價格出售，檢方以邱用高出市價3倍多價格，昨訊後依哄抬防疫物資價格罪嫌，諭知她15萬元交保。

檢方說，昨天由民生犯罪專組檢察官黃冠中指揮基隆市警局、桃園大溪分局，並會同桃園市衛生局等單位，持搜索票到邱女位在大溪的住家，當場查扣1萬多片口罩，且邱以50片口罩900元價格（換算1片18元）販賣，顯已高於目前市價。

檢方昨複訊後，以邱女涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條之哄抬防疫物資價格罪，認定她嫌疑重大，但考量沒有羈押必要，訊後諭知邱15萬元交保。

口罩 新冠肺炎

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