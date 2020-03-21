立委憂回台詐團恐成為防疫破口 中檢：防疫超前部署

立委邱顯智日前針對台中地檢署偵辦跨國詐團，從歐洲蒙特內哥羅押解92名詐欺犯返台，送往中檢複訊，恐成防疫破口，民眾司法體系怎麼辦？中檢就防疫處置說明，並表示偵辦期間，檢警專案團隊與衛生福利部疾病管制署保持聯繫，時時更新防疫資訊及交換意見，就本案防疫採取超前部署措施。

中檢就防疫處置說明，指出本案涉案國人共92人，自今年1月間起分5批，自歐洲蒙特內哥羅遣返回台，其中第5批18人於3月15日17時45分入境，於同月16日16時20分進入中檢開始訊問，同日22時50分向法院聲請羈押，17日凌晨1時20分起陸續裁准，同日凌晨3時40分許，解送至台中看守所。

中央流行疫情指揮中心3月16日16時許發布訊息：自3月17日零時起，蒙國列入第三級旅遊疫情警告，自該國入境者，需進行14天居家檢疫。經查：本案涉案國人在3月17日零時前即已入境，而訊問被告時，未發現被告係隔離治療中或有疑似嚴重特殊傳染性肺炎症狀（例如發燒發熱、四肢無力、咳嗽少痰、呼吸道症狀等徵候）。

中檢基於「防疫優先」理念，本於「料敵從寬、禦敵從嚴」之精神，仍參考法務部於2月20日「研商嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間具中港澳地區旅遊史之入境通緝犯歸案方式會議」律定之具體作為，對本案防疫採取下列超前部署措施：

台中地檢署就本案之執行，除循程序辦理外，更於接收人犯時再要求填具上開檢核表，以時時掌握人犯最新身體狀況。

對於人犯新收作業中，即同時對該批人犯量測額溫，留置於拘留所期間，並由法警全程觀察有無發燒發熱、四肢無力、咳嗽少痰、呼吸道症狀徵候，並詢問身體狀況有無變化。

本案人犯及相關同仁均要求必須全體、全程配戴醫療級口罩。中檢早於1月30日即農曆春節假期後之第1天起，即律定檢察官、書記官及法警同仁等，於執行公務必須接觸機關外人員時，均可優先簽名具領醫療級口罩。

疫情期間，為快速完成偵訊程序，本案使用本署拘留所附設之偵查庭4間、一般大型偵查庭5間及獨立專詢室5間。其中拘留所附設之偵查庭4間均已設置透明隔離壓克力板以防止飛沫傳染；一般大型偵查庭5間之被告席距離檢察官及書記官法檯240公分，距法警值班桌380公分，保持防疫安全距離，專詢室5間設於獨立建築，與司法大廈不相連通，有獨立出入通道。

專案執行完畢後，針對拘留所、偵查庭、囚車等與本案人犯接觸之空間，已於3月17日上班前，動員總務科人力加強消毒。

因人犯係自蒙國返台，在疫情期間具有特殊性，中檢在聲請羈押前，通知審理羈押之法院；法院裁押後，通知執行羈押之看守所，均建請注意防疫規劃。