聲請釋憲法官：毒品條例刑度不合理

大法官昨宣告不論栽種大麻的情節輕重，一律處五年以上徒刑違憲，但認為毒品危害防制條例第十七條第二項合憲；釋憲聲請法官之一的台灣高等法院法官錢建榮指出，對釋憲結果感到失望，希望立法者重新檢討整部毒品危害防制條例的刑度。

錢建榮說，聲請釋憲時並未認為毒品危害防制條例第十二條違憲，而是認為第十七條第二項違反憲法平等原則，因第十七條第二項規定，販賣、轉讓毒品者在偵審中自白可減刑，對種大麻等毒品者自白卻排除減刑。

他舉例說，意圖製造毒品而去種大麻，可能是供己用，沒有危害他人健康，刑度是五年起跳，不得依自白減刑；但運輸、販賣、轉讓毒品危害他人者，卻可適用第十七條第二項減刑，明顯違反平等原則；若可讓法院適用第十七條第二項，足以彌補毒品危害條例第十二條的不足。

錢建榮指出，大法官本案採取類似釋字第六六九號解釋的概念，認為需增訂「情節輕微者得減刑」的規定，但他認為逐條檢討法律沒有意思，毒品危害防制條例不僅第十二條有問題，其餘運輸、販賣的法條也都不合理，希望立法者透過大法官宣告違憲，檢討整部毒品危害防制條例的刑度。

他說，我國毒品危害防制條例刑度重得離譜，且輕重失衡狀況多，例如毒品危害防制條例中規定，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，但讓販賣毒品者死刑已違反兩公約，公約規定殺人侵害生命法益等情節最重大之罪才能判死刑，法務部卻遲不修法。