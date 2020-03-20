何謂情節輕？大法官沒說 員警憂變相鼓勵種大麻

大法官昨認定對種大麻者「不分情節輕重」一律以五年以上徒刑相繩的規定違憲，但大法官未具體指明何謂「情節輕微」？解釋出爐後，引發大法官是否介入立法形成之議，大法官書記處處長許辰舟表示這號解釋無關「大麻除罪化」，是針對情節調整法定刑。

毒品條例主管機關法務部昨表示，尊重大法官會議的解釋，將研議修法，以符合解釋文意旨。

高院在審理時，高檢署公訴檢察官認為，就算只有種成一株大麻，但大麻可能因此「生生不息」，立法者當初在立法時，應有考量「阻斷」的原因。但有法官認為，有些人種大麻是「自種自用」，要處罰的應該是營利、製造的源頭，處罰太重會失去衡平；但栽種大麻的處罰是立法選擇的問題。

檢方表示大麻在台灣自產、自種的現象愈來愈多，檢、警也將網購大麻列為反毒要務。有檢察官說，不管法律怎麼修，重點在法官的心證，要查緝大麻難度很高，流通管道隱密，怎麼立法是政策選擇。

政府反毒政策強調零容忍，第一線執法員警憂心，犯罪成本低，可能變相鼓勵「種大麻」。