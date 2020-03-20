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影／大同華映傳破產弊端 林郭文艷500萬交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
檢方訊後依違反證交法，命大同董事長林郭文艷以500萬元交保並限制出境、出海。記者賴佩璇／攝影。
檢方訊後依違反證交法，命大同董事長林郭文艷以500萬元交保並限制出境、出海。記者賴佩璇／攝影。

大同集團旗下面板廠中華映管宣布破產，積欠員工近億元工資。檢調懷疑，大同高層明知台灣華映投資中國華映科技承諾保證10% 收益，卻隱匿訊息，未於財報揭露，涉證交法等罪。台北地檢署今約談母公司大同董事長林郭文艷等4人到案，訊後依違反證交法命林郭文艷以500萬元交保並限制出境、出海。

中華映管股份有限公司宣布破產，去年10月初向桃園市府提報大量解僱計畫書，因其未依法給付1800多名員工的8、9月薪資，將先由勞動部墊償基金給付。

桃園市中華映股份有限公司企業工會表示，林蔚山、林郭文艷長年擔任台灣華映董事長、董事，且林郭文艷在2017年3月8日前也是深圳證券交易所上市的中國華映科技董事及戰略委員會委員，2人長年也是台灣華映母公司大同公司的實際負責人。

2018年12月13日晚間，台灣華映突然宣布聲請重整，華映工會及員工無人事先知悉消息，而當時台灣華映宣稱，原因是中國孫公司華映科技向台灣華映追討帳款、子公司華映百慕達公司無法清償12月18日到期的香港民生銀行5300萬美元借款。

工會認為，台灣華映或母公司大同，隱匿對公司具有重大影響的資訊，未誠實在財務報表揭露，因此於今年2月間告發涉嫌違反證交法財報不實罪。

據了解，北檢在工會告發前、華映破產之際已立案調查，懷疑華映自2017年起的財報都未揭露將股票質押給銀行，且隱匿承諾保證中國華映獲利10%，而林蔚山、林郭文艷、汪志成等人明知財報不得虛偽或隱匿，卻未揭露。

檢調先前發動搜索行動，檢察官林彥均於今傳喚林郭文艷、汪志成、總經理林盛昌，並提訊在監的前董事長林蔚山進行隔離偵訊。檢方訊後命汪志成以50萬元交保，林郭文艷以500萬元交保並限制出境、出海。

破產 勞動部 大同 華映

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