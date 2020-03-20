前局長索賄連威而鋼都指定 業者委屈：怕得罪不得不為

桃園市前經發局長朱松偉涉嫌利用承辦公共工程、採購期間向多名廠商收受現金、IPAD，連威而鋼都要，桃檢去年10月依貪汙罪起訴他；桃園地院今首開庭尚未傳喚朱，先審理被起訴的7名廠商業者，其中4人認罪、3人否認，有辯護人稱是朱主動索賄，當事人礙於威權才「不得不為」。

記者打朱松偉手機無人接聽，直接轉進語音信箱，無法取得其回應。

桃園地院今開準備程序庭，先就被起訴的7名廠商、業者訊問，包括全徽道安公司孫姓總經理、幫助朱核銷詐領特別費的陳姓友人、六合商圈促進協會鄭姓理事長，及魏姓廠商等4人認罪，另楊姓、吳姓廠商及材料公司顏姓副總等3人否認犯行。

孫表示，公司在農博自駕車標案因收款、驗收均延遲，孫的辯護人認為，孫交付賄賂物品均是朱松偉主動要求，孫身為廠商礙於主管機關及朱的局長身分才送禮；而鄭姓理事長起初否認，今開庭坦承犯行，表示希望商圈補助款順利才答應送機車給朱。

包括孫姓副總、魏姓廠商及陳姓友人的辯護人都說，每次都是朱主動聯繫並索賄，當事人礙於朱松偉職權、身分，一方面為維持公司營運，也怕得罪朱，被迫交付賄賂是「不得不為」，請求法院考量認罪從輕量刑。

楊姓、吳姓廠商說，和朱是朋友，從他當教授就有餽贈往來，或贊助給朱作抽獎禮品，IPAD、威而鋼等物和相關標案沒有對價關係，也無行賄意思，顏姓副總說，他送朱的席琳狄翁演唱會門票是早就答應，在公司汙染物排放權通過後2天交付僅是巧合。

檢方起訴指出，朱松偉（53歲）和前妻離婚後每月需負擔數萬元贍養費，加上近年再婚、交女友，擔任經發局長期間常和政商人士交流花費甚巨，在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」、「虎頭山智慧車輛」採購案，及多個標案中多次索賄。

檢方查出，朱曾以「公務」為由要求廠商付住宿費，結果帶小三入住五星酒店，加上朱不斷和廠商索討「維他命」，結果廠商供稱朱要的其實是「威而鋼」，廠商更指朱索賄前，都把想要的東西截圖傳過來，直言「好像在下單一樣」。

檢方批朱索賄手段猶如強徵保護費，敗壞官箴，還要廠商把行賄財物送到經發局長辦公室，無疑是把政府機關當作利益分贓處所，請求法院從重量刑。