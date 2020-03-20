曲棍球案法庭上互槓 監委檢察官互批違失、天馬行空

台中地檢署檢察官陳隆翔在任職彰化地檢署任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾。職務法庭今公開審理，雙方確認爭點並聲請調查證據，法官庭末諭知準備程序終結，將另訂言詞辯論期日。

陳隆翔今親自出庭，監察委員高涌誠也代表監察院出庭；法官指出，根據台中高分檢勘驗相關錄音譯文，確實未見高涌誠曾說「給段宜康交代」等語，詢問陳隆翔意見是否就不再勘驗錄音；雙方一度為此激動地表示意見，最終陳也同意不勘驗錄音。

監察院聲請調閱搜索錄影畫面，認為陳隆翔再2014年12月25日搜索約談當天，未查扣71枚學生印章，發還給曲棍球協會秘書長李淑惠，認定李是代刻印章而非盜刻，且第二次約談距離第一次已逾一年，明顯已產生心證、決定偵查方向，認定李是代刻印章而非盜刻，違背檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項及檢察官倫理規範。

高涌誠說，監察院是針對有重大違反經驗法則事項來調查，在他的經驗法則中，從未見過檢察官把可查扣的東西讓被告帶走，因此提出疑問，要求法官調閱搜索錄影畫面。

陳隆翔反駁，搜索當時根本沒有預設任何立場，所以他要求將71枚印章先蓋印後，交由李淑惠代為保管，案件接近偵查終結，才認為沒有另外偵辦的必要，他批高涌誠的想法「天馬行空」。

高涌誠另指，李婌慧當初聲請發還證物，經過陳隆翔同意，並要求廉政官「影印後發還」，但卷內證據並沒有看到相關證物影本，認為陳隆翔有違失。

陳隆翔今庭呈相關資料指出，當時認為證物和犯罪事實無關，因此同意影印後發還，而廉政官影印後放在「備卷」中，而案件移送彰化地檢署時，因和犯罪事實無關，備卷沒有隨之移送至地檢署，他上次庭後向廉政署中調組調取資料後，今陳報給職務法庭。