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涉嫌掏空大西洋飲料8.8億 前總經理2千萬交保

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
大西洋飲料前總經理孫幼英獲2000萬元交保。記者陳俊智/攝影
大西洋飲料前總經理孫幼英獲2000萬元交保。記者陳俊智/攝影

生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，涉嫌掏空公司8.8億資產救自己名下公司，去年4月起，自檢調調查到法院審理均羈押禁見，直至今天才以2千萬元交保；孫女下午4時許獲釋，與家人緊緊相擁十多秒，離開監所時，見媒體拍攝僅喊出「大西洋獲勝」，旋即快步上車離開。

法院裁定指出，孫幼英除了交付2千萬元保證金，限制住居並限制出境出海8月，還須交付中華民國和美國的護照供院方保管，每周二、周五也得向新北地院法警室報到，不得與同案被告、證人有直接或間接接觸往來；新北地檢署研議提抗告。

檢調調查，孫幼英除了是大西洋飲料（簡稱：大飲）的常務董事和總經理，還掌控國信、旭順2間公司。

前年5月，她為挽救國信財務危機，與大飲的財務經理鍾素娥合謀，計畫了一連串的購地案和借貸案，將大飲的錢轉到國信。另外外，她還以國信和旭順開立不實發票，將大飲購買原料的錢挪做私用，因此涉犯證交法等罪。

孫幼英自去年4月13日羈押至今，雖移審法院時曾獲2000萬元交保機會，但因覓保無著而被押；她昨天獲釋後，與家人緊緊相擁10多秒，隨後在家人護送下搭車離開。面對媒體詢問近況，她雙手握拳向上舉了舉，口中只喊「大西洋獲勝」。

大西洋飲料前總經理孫幼英（前右）獲2000萬元交保。記者陳俊智/攝影
大西洋飲料前總經理孫幼英（前右）獲2000萬元交保。記者陳俊智/攝影

蘋果西打

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