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評論韓國瑜引爭議！黃光芹告網友 3女1男起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
資深媒體人黃光芹。圖／報系資料照片
資深媒體人黃光芹。圖／報系資料照片

去年總統大選期間，媒體人黃光芹因發表言論評論國民黨總統候選人韓國瑜，遭多名網友謾罵抨擊，甚至有人揚言對其家人不利，黃控告留言者妨害名譽及妨害自由等罪，新北地檢署今天依加重誹謗罪起訴3女1男，另有1男被指控恐嚇，因罪證不足不起訴。

起訴指出，被起訴的3女1男分別在臉書「韓國瑜總統領導中華民國建言團」、「韓國瑜高雄拼經濟/愛情產業鏈」等社團留言，意有所指稱「名正言順的人盡可夫，跟妓女有何兩樣」、「你不是要退出媒體嗎肥婆」等語，因此挨告妨害名譽。

偵訊時，被告4人中有2人坦承犯行，但有2人辯稱自己沒指名道姓，否認有針對任何人。但是，檢方調查他們是在有黃女相關文章的貼文下方留言，甚至有的文章還附有黃女照片，認定他們發言是針對黃女。

另外，一名男子因為私訊黃光芹「要拼是不是」而被控恐嚇，但他矢口否認，辯稱只是開玩笑，不認識黃女，也沒有要打她的意思。檢方認為，「要拼是不是」一語未具體表示要加害黃女生命財產安全，也不會使人感到心生畏懼，尚與恐嚇罪構成要件有別，由於無其他證據，因此不起訴處分。

韓國瑜 恐嚇 妨害名譽 黃光芹

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